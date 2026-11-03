RIMINI - "Noi abbiamo fatto dei rifiuti la più grande miniera del nostro Paese. Una miniera che sta contribuendo a creare quello che è il cambiamento verso il futuro. Un cambiamento che riguarda tanti settori, dove noi vogliamo essere i primi della classe. L'Italia grazie anche a regioni come l'Emilia-Romagna è la prima della classe del settore della differenziata e questo ci porta a essere fra i migliori nel settore del riciclo della plastica". Così, intervenendo all'inaugurazione di Ecomondo 2026 a Rimini, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. E questo, ha osservato, "ci ha permesso, a livello a livello europeo, a livello di Unione Europea, di intervenire in modo forte sulla cosiddetta 'norma imballaggi' con una trattativa molto lunga a difesa del nostro sistema manifatturiero. Non una semplice difesa - ha aggiunto - : in quel momento era difendere un futuro che noi possiamo dare con la materia prima, seconda, con il riciclo della plastica". Poi, ha proseguito il ministro nella sua disamina, "oggi si apre anche un altro fronte che è quello dell'acqua che sta diventando la grande emergenza del mondo, la grande ricchezza da tutelare. Una grande ricchezza - ha scandito - che va utilizzata con parsimonia rispetto alla risorsa profonda, ma che va anche riutilizzata quando si parla di acqua reflua. Siamo un paese su questo dove non possiamo ancora vantare grandi risultati e successi", ha concluso Pichetto Fratin.