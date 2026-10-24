ROMA - La presunta mente del Movimento 17 ottobre "vanta contatti con gli ambienti antagonisti" ed è un "giornalista free lance che ha collaborato con un noto quotidiano nazionale e con un importante istituto di ricerca". Lo dice su X il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parlando del 30enne bresciano che sarebbe l'ideatore della pagina del M1710 "La sua individuazione da parte delle Forze di polizia testimonia le grandi capacità dei nostri investigatori - aggiunge - e riafferma un messaggio chiaro e inequivocabile: non saranno possibili zone franche e la risposta dello Stato sarà immediata contro chiunque pensa di poter organizzare aggressioni e rivolte credendo di riuscire a nascondersi dietro un passamontagna o l'anonimato dei social".