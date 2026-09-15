BOZEN - Gegen Mittag kam es beim Bozner Meldeamt zu einem Zwischenfall. Beamte der Stadtpolizei kontrollierten ein Auto, das verbotenerweise auf dem Gehsteig abgestellt war. Daraufhin geriet der Besitzer, der sich vor Ort befand, in Rage und rastete aus. Auch eine Streife der Staatspolizei rückte an. Die Beamten brachten die Situation unter Kontrolle. Nun prüfen die Ordnungskräfte den Vorfall.