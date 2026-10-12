BRUXELLES - La Cop31 dovrà segnare un "cambiamento radicale" nell'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima, imprimendo un'accelerazione all'abbandono dei combustibili fossili e alla transizione verso l'energia pulita, con l'elettrificazione al centro. È quanto chiede l'Ue nel mandato negoziale adottato dai ministri Ue dell'ambiente in vista della 31esima Conferenza sul clima, in programma ad Antalya, in Turchia, dal 9 al 20 novembre. Secondo il mandato concordato a Lussemburgo - che orienterà il negoziato europeo in Turchia - la Cop31 dovrà inoltre garantire uno spazio adeguato ai negoziati sugli sforzi di mitigazione. Nel mandato, l'Ue sottolinea l'urgenza di un'azione per il clima ambiziosa per evitare ogni ulteriore frazione di grado di riscaldamento e per tornare sulla traiettoria di 1,5 gradi. Mitigazione e adattamento sono considerati complementari ed entrambi essenziali per affrontare il cambiamento climatico.