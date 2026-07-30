(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - Die Bergrettung Sulden ist heute bei Morgengrauen zum Ortler Hintergrat ausgerückt, wo ein österreichischer Bergsteiger ausgerutscht und rund 30 Meter über eine Rinne abgestürzt war. Allarm geschlagen wurde kurz vor 6 Uhr. Der Rettungshubschrauber Pelikan 1 brachte die Bergretter auf rund 3.300 Meter Seehöhe. Der Verletzte wurde mit der Winde geborgen und in das Bozner Krankenhaus gebracht. Er hat sich beim Sturz verschiedene Verletzungen zugezogen, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. (ANSA). WA
Österreicher vom Ortler Hintergrat verletzt geborgen Bergrettung Sulden und Pelikan 1 waren vor Ort
30 luglio 2026 • 09:38