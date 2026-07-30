( A N S A ) - B O L Z A N O , 3 0 L U G - D i e B e r g r e t t u n g S u l d e n i s t h e u t e b e i M o r g e n g r a u e n z u m O r t l e r H i n t e r g r a t a u s g e r ü c k t , w o e i n ö s t e r r e i c h i s c h e r B e r g s t e i g e r a u s g e r u t s c h t u n d r u n d 3 0 M e t e r ü b e r e i n e R i n n e a b g e s t ü r z t w a r . A l l a r m g e s c h l a g e n w u r d e k u r z v o r 6 U h r . D e r R e t t u n g s h u b s c h r a u b e r P e l i k a n 1 b r a c h t e d i e B e r g r e t t e r a u f r u n d 3 . 3 0 0 M e t e r S e e h ö h e . D e r V e r l e t z t e w u r d e m i t d e r W i n d e g e b o r g e n u n d i n d a s B o z n e r K r a n k e n h a u s g e b r a c h t . E r h a t s i c h b e i m S t u r z v e r s c h i e d e n e V e r l e t z u n g e n z u g e z o g e n , s c h w e b t a b e r n i c h t i n L e b e n s g e f a h r . ( A N S A ) . W A