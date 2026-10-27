KINSHASA - In Africa sono stati registrati oltre 10.000 casi di Ebola, la stragrande maggioranza dei quali nella Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia in corso: lo rivelano gli ultimi dati pubblicati oggi dalle autorità sanitarie congolesi. L'epidemia, che figura tra le più letali mai registrate, ha colpito 10.060 persone e causato 4.887 decessi nel territorio congolese, con il virus che si è inoltre diffuso in Nigeria, in Kenya e, in precedenza, in Uganda.