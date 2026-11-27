NEW YORK. Il maltempo rischiava di compromettere uno degli appuntamenti più spettacolari della tradizione americana: la Macy's Thanksgiving Day Parade, la storica sfilata del Giorno del Ringraziamento, giunta quest'anno alla centesima edizione.
Alla vigilia dell'evento, in programma giovedì 26 novembre 2026, le previsioni meteorologiche indicavano la possibilità di raffiche di vento fino a 90 chilometri orari, mettendo a rischio il volo dei giganteschi palloni che caratterizzano la manifestazione.
Per ragioni di sicurezza, infatti, i gonfiabili devono rimanere a terra quando le raffiche superano i 50 chilometri orari. Una circostanza che a New York non si verificava dal 1971.
Il forte vento non avrebbe comunque comportato la cancellazione della parata del Ringraziamento, ma soltanto la rinuncia ai suoi celebri palloni volanti.