ROMA. Oltre 2.400 mezzi specializzati, 2.800 operatori e 8.100 chilometri di strade ad alto rischio neve. Anas si prepara ad affrontare l'inverno con il Piano Neve 2026-2027, il programma operativo destinato a garantire sicurezza e percorribilità lungo gli oltre 33mila chilometri di rete stradale e autostradale di competenza.

Il dispositivo prevede un presidio attivo 24 ore su 24, con mezzi spargisale e sgombraneve pronti a intervenire in caso di precipitazioni intense, formazione di ghiaccio e altre emergenze meteorologiche. Le attività saranno coordinate con Prefetture, forze dell'ordine e Protezione civile, attraverso le sale operative territoriali e la Sala Situazioni Nazionale.

La mappatura del rischio individua 8.100 chilometri ad alta esposizione alle nevicate, altri 7.700 a rischio medio e 11.800 a rischio basso. Nei tratti interessati dalle specifiche ordinanze sarà obbligatorio utilizzare pneumatici invernali oppure avere catene da neve a bordo, mentre in presenza di condizioni particolarmente difficili potranno essere introdotte limitazioni temporanee alla circolazione.

Particolare attenzione viene riservata al trasporto merci. Anas ha individuato circa 600 aree di stazionamento per i mezzi pesanti, distribuite nelle zone maggiormente esposte al rischio neve, per evitare blocchi della viabilità e ridurre i disagi agli automobilisti.

«La sicurezza della circolazione rappresenta una priorità assoluta», sottolinea l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. «Grazie al personale e ai mezzi specializzati siamo pronti a intervenire con rapidità ed efficacia in caso di nevicate, formazione di ghiaccio o altre situazioni di criticità».

Il piano punta così a garantire interventi tempestivi e una gestione coordinata delle emergenze durante tutta la stagione invernale 2026-2027, soprattutto lungo le arterie montane e nei collegamenti maggiormente esposti al maltempo.