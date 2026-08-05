( A N S A ) - B O Z E N , 5 A U G - D a s G e s c h ä f t s k l i m a i m B a u g e w e r b e b l e i b t i n s g e s a m t p o s i t i v : F a s t n e u n v o n z e h n U n t e r n e h m e n e r w a r t e n h e u e r e i n e z u f r i e d e n s t e l l e n d e E r t r a g s l a g e . A l l e r d i n g s b e r i c h t e n d i e B e t r i e b e v o n e i n e r A b s c h w ä c h u n g d e r N a c h f r a g e . D i e s g e h t a u s d e r S o m m e r a u s g a b e d e s W i r t s c h a f t s b a r o m e t e r s v o m W i f o − I n s t i t u t f ü r W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g d e r H a n d e l s k a m m e r B o z e n h e r v o r . I m B a u g e w e r b e r e c h n e n 8 8 P r o z e n t d e r U n t e r n e h m e n d a m i t , i m J a h r 2 0 2 6 e i n e ( z u m i n d e s t ) z u f r i e d e n s t e l l e n d e E r t r a g s l a g e z u e r z i e l e n , a u c h d a n k d e r P r e i s a n h e b u n g e n , d i e z u r K o m p e n s a t i o n d e r g e s t i e g e n e n K o s t e n v o r g e n o m m e n w u r d e n . A l l e r d i n g s v e r f e s t i g e n s i c h e i n i g e A n z e i c h e n e i n e r k o n j u n k t u r e l l e n A b s c h w ä c h u n g , d i e b e r e i t s b e i d e r F r ü h j a h r s e r h e b u n g s i c h t b a r w a r e n : I n s b e s o n d e r e e r w a r t e n d i e U n t e r n e h m e n h e u e r e i n e n R ü c k g a n g d e r U m s ä t z e u n d e i n e l e i c h t e V e r r i n g e r u n g d e r I n v e s t i t i o n e n . D i e A u s l a s t u n g d e r P r o d u k t i o n s k a p a z i t ä t d ü r f t e l e i c h t u n t e r 9 0 P r o z e n t l i e g e n . A u f d e m A r b e i t s m a r k t z e i g t s i c h e i n e w e i t g e h e n d e S t a g n a t i o n : D i e Z a h l d e r u n s e l b s t s t ä n d i g B e s c h ä f t i g t e n l a g i n d e r e r s t e n J a h r e s h ä l f t e 2 0 2 6 d u r c h s c h n i t t l i c h b e i e t w a s m e h r a l s 1 8 . 1 0 0 u n d d a m i t u m 0 , 3 P r o z e n t ü b e r d e m W e r t d e s V o r j a h r e s z e i t r a u m s . H a n d e l s k a m m e r p r ä s i d e n t M i c h l E b n e r v e r w e i s t a u f d a s P o t e n z i a l u n g e n u t z t e r F l ä c h e n , u m d e m W o h n u n g s m a n g e l i n d e n S ü d t i r o l e r S t ä d t e n e n t g e g e n z u w i r k e n : „ D i e F r e i g a b e v o n F l ä c h e n w i e d e m B o z n e r B a h n h o f s a r e a l o d e r d e n a u f g e l a s s e n e n e h e m a l i g e n K a s e r n e n i n v e r s c h i e d e n e n G e m e i n d e n w ü r d e e i n e r s e i t s d i e S c h a f f u n g n e u e r W o h n u n g e n f ü r F a m i l i e n u n d A r b e i t s k r ä f t e e r m ö g l i c h e n . A n d e r e r s e i t s w ü r d e s i e d a z u b e i t r a g e n , d a s T ä t i g k e i t s - u n d B e s c h ä f t i g u n g s n i v e a u i m B a u g e w e r b e z u s i c h e r n . " C h r i s t i a n E g a r t n e r , P r ä s i d e n t d e s B a u k o l l e g i u m s , e r k l ä r t d a z u : „ D i e u n s i c h e r e w e l t p o l i t i s c h e L a g e , e x p l o d i e r e n d e R o h s t o f f p r e i s e - d a v o n b l e i b t a u c h d i e S ü d t i r o l e r B a u w i r t s c h a f t n i c h t v e r s c h o n t . U m s o m e h r b r a u c h t e s g e z i e l t e I n v e s t i t i o n e n i n z u k u n f t s f ä h i g e I n f r a s t r u k t u r e n , d a m i t d a s L a n d w e t t b e w e r b s f ä h i g b l e i b t , E n t w i c k l u n g m ö g l i c h i s t u n d A r b e i t s p l ä t z e g e s i c h e r t w e r d e n . Z e n t r a l i s t d a b e i d i e W o h n b a u p o l i t i k , w o w i r a u f e i n e n P a r a d i g m e n w e c h s e l b e i d e r A u s w e i s u n g n e u e r B a u r e c h t e h o f f e n . " F r i t z P l o n e r , B a u g r u p p e n o b m a n n i m l v h , m e i n t : „ D e r B a u s e k t o r v e r f ü g t d e r z e i t ü b e r e i n e s t a b i l e G r u n d a u s l a s t u n g . G l e i c h z e i t i g b e l a s t e n s t e i g e n d e L o h n - , M a t e r i a l - u n d E n e r g i e k o s t e n s o w i e d e r a n h a l t e n d e F a c h k r ä f t e m a n g e l d i e B e t r i e b e z u n e h m e n d . D i e U n t e r n e h m e n w ü n s c h e n s i c h d a h e r v o r a l l e m m e h r P l a n u n g s s i c h e r h e i t , s c h n e l l e r e G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n , s t a b i l e E n e r g i e p r e i s e u n d v e r l ä s s l i c h e F ö r d e r p r o g r a m m e , u m w e i t e r h i n i n v e s t i e r e n z u k ö n n e n u n d w e t t b e w e r b s f ä h i g z u b l e i b e n . " ( A N S A ) . Y S U - W A