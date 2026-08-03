( A N S A ) - B O Z E N , 3 A U G - D i e E n t s c h e i d u n g d e r S ü d t i r o l e r L a n d e s r e g i e r u n g , M o t o r s p o r t v e r a n s t a l t u n g e n i n b e s t i m m t e n G e b i e t e n d e s L a n d e s e i n z u s c h r ä n k e n , s t ö ß t b e i m i t a l i e n i s c h e n M o t o r r a d v e r b a n d F M I ( F e d e r a z i o n e M o t o c i c l i s t i c a I t a l i a n a ) a u f K r i t i k . D e r V e r b a n d b e z e i c h n e t d i e R e g e l u n g a l s „ u n g e r e c h t f e r t i g t b e n a c h t e i l i g e n d " u n d f o r d e r t e i n e n D i a l o g ü b e r n a c h h a l t i g e M o b i l i t ä t . M i t e i n e m B e s c h l u s s h a t d i e L a n d e s r e g i e r u n g e i n V e r b o t f ü r d i e A b h a l t u n g v o n M o t o r s p o r t v e r a n s t a l t u n g e n , i n G e b i e t e n o b e r h a l b v o n 1 . 6 0 0 M e t e r n M e e r e s h ö h e s o w i e a u f b e s t i m m t e n S t r a ß e n i m L a n d , e r l a s s e n . B e t r o f f e n s i n d l a u t F M I n i c h t n u r R e n n e n , s o n d e r n a u c h F r e i z e i t - u n d T o u r i s m u s v e r a n s t a l t u n g e n v o n M o t o r r a d c l u b s u n d a n d e r e n O r g a n i s a t i o n e n d e r B r a n c h e . D e r P r ä s i d e n t d e r F M I , G i o v a n n i C o p i o l i , z e i g t e s i c h „ ü b e r r a s c h t u n d b e s o r g t " ü b e r d i e M a ß n a h m e . „ I n e i n e r P r o v i n z , i n d e r d e r M o t o r r a d t o u r i s m u s s e i t j e h e r e i n e w i c h t i g e t o u r i s t i s c h e R e s s o u r c e d a r s t e l l t u n d z a h l r e i c h e L i e b h a b e r a n z i e h t , u m d a s G e b i e t k e n n e n z u l e r n e n u n d a u f z u w e r t e n , s e h e n w i r u n s m i t e i n e r R e g e l u n g k o n f r o n t i e r t , d i e d e n Z u g a n g z u e i n i g e n d e r f ü r M o t o r r a d f a h r e r b e d e u t e n d s t e n S t r a ß e n e i n s c h r ä n k t " , e r k l ä r t e C o p i o l i . D i e F M I b e t o n t e , d a s s s i e s e i t J a h r e n f ü r e i n e n a c h h a l t i g e F o r m d e s M o t o r r a d t o u r i s m u s e i n t r e t e , d i e a u f d e m R e s p e k t g e g e n ü b e r U m w e l t , B e v ö l k e r u n g u n d V e r k e h r s r e g e l n b e r u h e . D e r M o t o r r a d t o u r i s m u s b r i n g e z u d e m w i r t s c h a f t l i c h e I m p u l s e u n d t r a g e z u r B e k a n n t h e i t v i e l e r R e g i o n e n b e i . „ W i r s i n d d e r A n s i c h t , d a s s d i e v o n d e r L a n d e s r e g i e r u n g b e s c h l o s s e n e R e g e l u n g d i e B e w e g u n g s f r e i h e i t d e r M o t o r r a d f a h r e r e i n s c h r ä n k t u n d d a h e r e i n e u n g e r e c h t f e r t i g t e B e n a c h t e i l i g u n g d a r s t e l l t " , h e i ß t e s i n d e r S t e l l u n g n a h m e d e s V e r b a n d e s . D i e F M I w e r d e w e i t e r h i n v e r a n t w o r t u n g s v o l l e s V e r h a l t e n u n d d i e E i n h a l t u n g d e r V e r k e h r s r e g e l n f ö r d e r n . ( A N S A ) . Y G K - B U R