BRUXELLES - "Congratulazioni alla 'Lista degli Studenti' serba per la vittoria elettorale. È incoraggiante constatare l'affluenza record registrata in Serbia. Siamo grati ai membri del Parlamento europeo e a tutta la delegazione presente sul posto per aver osservato le elezioni". Lo scrive in un tweet la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, che ribadisce poi l'impegno del Parlamento europeo a "sostenere il processo di riforma della Serbia nel suo percorso verso l'Europa".