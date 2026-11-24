LONDRA. Basta contestare una risposta corretta per convincere un'intelligenza artificiale a fornire informazioni scientificamente sbagliate sul cambiamento climatico. È quanto emerge da uno studio dello University College di Londra, pubblicato dall'Unesco, che mette in evidenza una delle principali debolezze dei sistemi di IA: la tendenza ad assecondare gli utenti anche quando sostengono affermazioni false.

I ricercatori, coordinati da Maria Perez-Ortiz, hanno analizzato 33 modelli linguistici, tra cui sistemi della stessa categoria di ChatGPT, Gemini e Claude, verificando la loro capacità di rispondere correttamente a domande sul clima e di mantenere risposte scientificamente fondate davanti alle contestazioni.

I risultati mostrano un divario impressionante. I modelli più affidabili forniscono inizialmente risposte corrette nell'88-96% dei casi, ma quando l'utente esprime disaccordo l'accuratezza precipita al 31-35%. In circa otto casi su dieci, l'intelligenza artificiale modifica la propria posizione già dopo la prima obiezione, finendo per accogliere convinzioni errate.

Lo studio evidenzia anche altre criticità. Le risposte risultano meno attendibili nelle lingue meno rappresentate nei dati disponibili online, con il rischio di ottenere informazioni differenti o contraddittorie ponendo la stessa domanda in idiomi diversi.

Un ulteriore limite riguarda la capacità di valutare più politiche climatiche applicate contemporaneamente. In questi casi, secondo i ricercatori, le prestazioni dei modelli analizzati non superano quelle di risposte casuali, sollevando interrogativi sull'utilizzo dell'IA per orientare decisioni complesse.

«I nostri risultati mostrano perché dobbiamo prestare attenzione quando passiamo dal chiedere all'IA cosa sappiamo sul cambiamento climatico al chiederle cosa dovremmo fare al riguardo», avverte Maria Perez-Ortiz.

La ricerca, destinata alla presentazione alla Cop31 in Turchia, richiama quindi la necessità di verificare le informazioni prodotte dall'intelligenza artificiale, soprattutto quando vengono utilizzate per comprendere fenomeni scientifici o valutare interventi contro la crisi climatica.