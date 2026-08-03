(ANSA) - BOZEN, 3 AUG - Bei einem Treffen zwischen Landeshauptmann Arno Kompatscher und der Führungsspitze der Messe Bozen standen die Zukunft der Messe Bozen, geplante Investitionen und das Veranstaltungsprogramm der kommenden Saison im Mittelpunkt. Präsidentin Greti Ladurner, Vizepräsident Andrea Cappello und Direktor Thomas Mur informierten über die aktuelle Entwicklung und die strategischen Schwerpunkte des Messebetriebs. Die Messe Bozen wolle ihre Rolle als Plattform für Wirtschaft, Innovation und Austausch weiter ausbauen, betonte Präsidentin Ladurner. Als regional verankerte Einrichtung bringe die Messe Unternehmen, Fachleute und Ideen zusammen und schaffe Raum für Zusammenarbeit und neue Entwicklungen. Mit einer Auslastung von rund 290 Tagen im Jahr sei die Messe Bozen ein wichtiger Treffpunkt für regionale, nationale und internationale Aussteller. Neben bestehenden Veranstaltungen sollen künftig auch neue Formate aktuelle Themen aufgreifen. Vorgestellt wurde unter anderem die geplante Fachmesse VIATEC, eine neue B2B-Veranstaltung, die Tourismusdestinationen, stark frequentierte Orte und Anbieter innovativer Technologien zur Besucherlenkung zusammenbringen soll. Landeshauptmann Kompatscher unterstrich die Bedeutung der Messe für Südtirol. Sie ist ein Ort für Ausstellungen, sondern erfülle auch wichtige wirtschaftliche und gesellschaftliche Funktionen. Als Beispiel verwies er auf die Veranstaltung „Good Life", die gemeinsam mit dem Land organisiert werde und verschiedene Akteure miteinander vernetze. Beim Treffen herrschte Einigkeit darüber, die Messe Bozen als zentralen Ort für Begegnung, Innovation und wirtschaftlichen Austausch weiterzuentwickeln und mit neuen Veranstaltungsformaten Zukunftsthemen aufzugreifen. (ANSA). YGK-BUR
Messe Bozen setzt auf neue Formate und stärkere Vernetzung
3 agosto 2026 • 09:43