( A N S A ) - B O Z E N , 3 A U G - B e i e i n e m T r e f f e n z w i s c h e n L a n d e s h a u p t m a n n A r n o K o m p a t s c h e r u n d d e r F ü h r u n g s s p i t z e d e r M e s s e B o z e n s t a n d e n d i e Z u k u n f t d e r M e s s e B o z e n , g e p l a n t e I n v e s t i t i o n e n u n d d a s V e r a n s t a l t u n g s p r o g r a m m d e r k o m m e n d e n S a i s o n i m M i t t e l p u n k t . P r ä s i d e n t i n G r e t i L a d u r n e r , V i z e p r ä s i d e n t A n d r e a C a p p e l l o u n d D i r e k t o r T h o m a s M u r i n f o r m i e r t e n ü b e r d i e a k t u e l l e E n t w i c k l u n g u n d d i e s t r a t e g i s c h e n S c h w e r p u n k t e d e s M e s s e b e t r i e b s . D i e M e s s e B o z e n w o l l e i h r e R o l l e a l s P l a t t f o r m f ü r W i r t s c h a f t , I n n o v a t i o n u n d A u s t a u s c h w e i t e r a u s b a u e n , b e t o n t e P r ä s i d e n t i n L a d u r n e r . A l s r e g i o n a l v e r a n k e r t e E i n r i c h t u n g b r i n g e d i e M e s s e U n t e r n e h m e n , F a c h l e u t e u n d I d e e n z u s a m m e n u n d s c h a f f e R a u m f ü r Z u s a m m e n a r b e i t u n d n e u e E n t w i c k l u n g e n . M i t e i n e r A u s l a s t u n g v o n r u n d 2 9 0 T a g e n i m J a h r s e i d i e M e s s e B o z e n e i n w i c h t i g e r T r e f f p u n k t f ü r r e g i o n a l e , n a t i o n a l e u n d i n t e r n a t i o n a l e A u s s t e l l e r . N e b e n b e s t e h e n d e n V e r a n s t a l t u n g e n s o l l e n k ü n f t i g a u c h n e u e F o r m a t e a k t u e l l e T h e m e n a u f g r e i f e n . V o r g e s t e l l t w u r d e u n t e r a n d e r e m d i e g e p l a n t e F a c h m e s s e V I A T E C , e i n e n e u e B 2 B - V e r a n s t a l t u n g , d i e T o u r i s m u s d e s t i n a t i o n e n , s t a r k f r e q u e n t i e r t e O r t e u n d A n b i e t e r i n n o v a t i v e r T e c h n o l o g i e n z u r B e s u c h e r l e n k u n g z u s a m m e n b r i n g e n s o l l . L a n d e s h a u p t m a n n K o m p a t s c h e r u n t e r s t r i c h d i e B e d e u t u n g d e r M e s s e f ü r S ü d t i r o l . S i e i s t e i n O r t f ü r A u s s t e l l u n g e n , s o n d e r n e r f ü l l e a u c h w i c h t i g e w i r t s c h a f t l i c h e u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e F u n k t i o n e n . A l s B e i s p i e l v e r w i e s e r a u f d i e V e r a n s t a l t u n g „ G o o d L i f e " , d i e g e m e i n s a m m i t d e m L a n d o r g a n i s i e r t w e r d e u n d v e r s c h i e d e n e A k t e u r e m i t e i n a n d e r v e r n e t z e . B e i m T r e f f e n h e r r s c h t e E i n i g k e i t d a r ü b e r , d i e M e s s e B o z e n a l s z e n t r a l e n O r t f ü r B e g e g n u n g , I n n o v a t i o n u n d w i r t s c h a f t l i c h e n A u s t a u s c h w e i t e r z u e n t w i c k e l n u n d m i t n e u e n V e r a n s t a l t u n g s f o r m a t e n Z u k u n f t s t h e m e n a u f z u g r e i f e n . ( A N S A ) . Y G K - B U R