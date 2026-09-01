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Aldò de na proponeta del President Maurizio Fugatti, la Jonta provinzièla à aproà enstadì l agiornament di criteries e de la modalitèdes che revèrda l ejam per l zertament de la cognoscenza del lengaz e de la cultura ladina, mòchena e zimbra, aldò de la lege provinzièla 6/2008. L provediment vegn a esser l travert de n percors de confront teritorièl a chel che à tout pèrt la Provinzia e la comunitèdes de mendranza, che à abù l gran sostegn de duta la Conferenza de la mendranzes e l parer a favor de la VI Comiscion de consei. Donca, sion rué ades a aer n document spartì adum, ejit de n percors de partezipazion e multidisciplinèr, “che à desche obietif chel de modernisèr e semplifichèr l azes a la zertificazions linguistiches, percheche les sie maormenter pervalives e atratives, e ge responer aldò ai neves besegnes de durèr l lengaz te la vita de duc i dis e proan a conjobièr la prezijion scientifica e valutativa co la flessiboltà de la prozedura” – descheche despiega l president Fugatti. “Per chest l é stat dezidù de arbassèr l’età per poder fèr l ejam a amancol 16 egn e de confermèr la prezedenza per chi che à l atestat per l azes al lurier tel publich. Reformèr la zertificazion linguistica no vel dir arbassèr la calità, ma dèr l met de rejonèr e de scriver l lengaz de mendranza, desche strument profescionèl e de comunicazion, e de esser simbol carateristich de noscia Autonomia”, à dit avisa l President.
La novitèdes operatives tol su i standard europeans QCER (dal livel A1 al C1) e les perveit de poder mantegnir l ejit positif de vigni abilità per doi sescions te 26 meisc. Con chela de se averjer a la neva generazions, descheche l é jà stat dit, vegn arbassà l’età per tor pèrt al ejam a 16 egn, e te la scoles de referiment per la comunitèdes linguistiches storiches i studenc de la terza mesèna podarà tor pèrt a la sescions scin al livel B1.
L é stat metù ju endò la neva uniformazion per la valivanza de valor anter titoi e perfii profescionèi del lurier publich e pervedù la despensa da la proa de todesch per i dozenc germanofons che à jà la zertificazion B2 recognosciuda dal Minister de la Istruzion e del Merit.
Dal pont de veduda tecnich e operatif se à volù jir envers a na semplificazion, col ge dèr l met al Comun General de Fascia de meter su n albo anuèl di esperc per gestir spedienc la nomina di comissaries, vedù l gran numer de sescions de ejam. Enveze per la comunitèdes mòchena e zimbra vegn pervedù la possiboltà straordenèra de nominèr n comissarie pro tempore, schivan na interuzion tel endrez tel respet del sussidie teritorièl. La novitèdes les jirà en doura col 1° de jené del 2027.