ROMA - "E" importante questo incontro per sottolineare il valore della formazione che state seguendo. Ci troviamo in un mondo che, a differenza di qualche anno addietro, si presenta complesso, con scenari non sempre prevedibili; è vero, si può dire, con un grado di maturità inferiore a quello che si immaginava potesse avere dopo i decenni passati. È quindi necessario un percorso formativo che vi mette in condizione di affrontare gli scenari futuri. Un percorso che sia attento, approfondito, continuo, come quello che state svolgendo e seguendo. Si tratta di una preparazione aperta all'innovazione, accurata, proprio per poter affrontare scenari che, con i mutamenti in corso, non sono prevedibili nella loro completezza". Lo ha detto il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione della consegna delle insegna dell'Ordine militare d'Italia.
Mattarella, mondo complesso e con un grado di maturità inferiore al passato
3 novembre 2026 • 12:28