ROMA - "E" importante questo incontro per sottolineare il valore della formazione che state seguendo. Ci troviamo in un mondo che, a differenza di qualche anno addietro, si presenta complesso, con scenari non sempre prevedibili; è vero, si può dire, con un grado di maturità inferiore a quello che si immaginava potesse avere dopo i decenni passati. È quindi necessario un percorso formativo che vi mette in condizione di affrontare gli scenari futuri. Un percorso che sia attento, approfondito, continuo, come quello che state svolgendo e seguendo. Si tratta di una preparazione aperta all'innovazione, accurata, proprio per poter affrontare scenari che, con i mutamenti in corso, non sono prevedibili nella loro completezza". Lo ha detto il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione della consegna delle insegna dell'Ordine militare d'Italia.