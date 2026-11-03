ROMA - "In questa giornata, il pensiero riconoscente va ai militari attualmente impiegati nelle missioni di pacificazione, di stabilizzazione, di sostegno alle popolazioni nelle numerose aree di crisi e a quanti stanno operando a sostegno di Paesi Alleati. Vi si aggiungono i militari che operano in concorso con le Forze dell'Ordine sul territorio nazionale. Il popolo italiano nutre e manifesta riconoscenza nei confronti delle donne e degli uomini delle Forze Armate per l'opera che svolgono con spirito di abnegazione e con spirito di responsabilità". Lo ha detto il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione della consegna delle insegna dell'Ordine militare d'Italia.
Mattarella, gli italiani nutrono riconoscenza per l'opera delle Forze Armate
3 novembre 2026 • 12:50