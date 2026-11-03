ROMA - "In questa giornata, il pensiero riconoscente va ai militari attualmente impiegati nelle missioni di pacificazione, di stabilizzazione, di sostegno alle popolazioni nelle numerose aree di crisi e a quanti stanno operando a sostegno di Paesi Alleati. Vi si aggiungono i militari che operano in concorso con le Forze dell'Ordine sul territorio nazionale. Il popolo italiano nutre e manifesta riconoscenza nei confronti delle donne e degli uomini delle Forze Armate per l'opera che svolgono con spirito di abnegazione e con spirito di responsabilità". Lo ha detto il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione della consegna delle insegna dell'Ordine militare d'Italia.