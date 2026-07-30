( A N S A ) - B O Z E N , 3 0 J U L I - D i e C a r a b i n i e r i h a b e n a m A b e n d d e s 2 9 . J u l i i n T r i e n t e i n e n o b d a c h l o s e n M a n n m i t M i g r a t i o n s h i n t e r g r u n d w e g e n d e s V e r d a c h t s a u f r ä u b e r i s c h e n D i e b s t a h l f e s t g e n o m m e n . D e r M a n n i s t d e n S i c h e r h e i t s b e h ö r d e n b e r e i t s b e k a n n t . N a c h A n g a b e n d e r C a r a b i n i e r i w a r ü b e r d e n N o t r u f 1 1 2 e i n s o e b e n v e r ü b t e r D i e b s t a h l i n e i n e m G e s c h ä f t i n d e r O s s - M a z z u r a n a - S t r a ß e g e m e l d e t w o r d e n . D e n E r m i t t l u n g e n z u f o l g e s o l l d e r V e r d ä c h t i g e z w e i P a r f ü m s i m G e s a m t w e r t v o n r u n d 1 4 0 E u r o e n t w e n d e t h a b e n . A l s e i n e V e r k ä u f e r i n d e n M a n n a m A u s g a n g d e s G e s c h ä f t s a u f h i e l t , s o l l e r s i e w e g g e s t o ß e n h a b e n , u m m i t d e r B e u t e z u f l ü c h t e n . D u r c h d i e G e w a l t a n w e n d u n g w u r d e d e r D i e b s t a h l n a c h i t a l i e n i s c h e m S t r a f r e c h t z u m r ä u b e r i s c h e n D i e b s t a h l . D i e F u n k s t r e i f e l e i t e t e u m g e h e n d e i n e F a h n d u n g e i n u n d k o n n t e d e n m u t m a ß l i c h e n T ä t e r w e n i g s p ä t e r a u f d e r P i a z z a D a n t e s t e l l e n u n d f e s t n e h m e n . D i e g e s t o h l e n e W a r e w u r d e v o l l s t ä n d i g s i c h e r g e s t e l l t u n d d e m G e s c h ä f t z u r ü c k g e g e b e n . D e r F e s t g e n o m m e n e w u r d e i n d i e K a s e r n e d e r C a r a b i n i e r i v o n T r i e n t g e b r a c h t u n d s t e h t n u n d e r J u s t i z b e h ö r d e z u r V e r f ü g u n g . B i s z u e i n e r r e c h t s k r ä f t i g e n V e r u r t e i l u n g g i l t d i e U n s c h u l d s v e r m u t u n g . ( A N S A ) . Y G K - W A