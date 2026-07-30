(ANSA) - BOZEN, 30 JULI - Die Carabinieri haben am Abend des 29. Juli in Trient einen obdachlosen Mann mit Migrationshintergrund wegen des Verdachts auf räuberischen Diebstahl festgenommen. Der Mann ist den Sicherheitsbehörden bereits bekannt. Nach Angaben der Carabinieri war über den Notruf 112 ein soeben verübter Diebstahl in einem Geschäft in der Oss-Mazzurana-Straße gemeldet worden. Den Ermittlungen zufolge soll der Verdächtige zwei Parfüms im Gesamtwert von rund 140 Euro entwendet haben. Als eine Verkäuferin den Mann am Ausgang des Geschäfts aufhielt, soll er sie weggestoßen haben, um mit der Beute zu flüchten. Durch die Gewaltanwendung wurde der Diebstahl nach italienischem Strafrecht zum räuberischen Diebstahl. Die Funkstreife leitete umgehend eine Fahndung ein und konnte den mutmaßlichen Täter wenig später auf der Piazza Dante stellen und festnehmen. Die gestohlene Ware wurde vollständig sichergestellt und dem Geschäft zurückgegeben. Der Festgenommene wurde in die Kaserne der Carabinieri von Trient gebracht und steht nun der Justizbehörde zur Verfügung. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. (ANSA). YGK-WA
Mann stiehlt Parfüms und attackiert Verkäuferin, Carabinieri nehmen ihn fest
30 luglio 2026 • 07:57