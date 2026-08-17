( A N S A ) - B O Z E N , 1 7 A U G - D i e C a r a b i n i e r i h a b e n a m A b e n d d e s 1 3 . A u g u s t a n d e r A u t o b a h n a u s f a h r t S a n M i c h e l e a n d e r E t s c h e i n e n a u s l ä n d i s c h e n S t a a t s b ü r g e r f e s t g e n o m m e n , d e r i n T r e n t i n o w o h n h a f t u n d b e r e i t s p o l i z e i b e k a n n t i s t . D e r M a n n w i r d v e r d ä c h t i g t , r u n d e i n K i l o g r a m m K o k a i n z u m Z w e c k d e s D r o g e n h a n d e l s b e s e s s e n z u h a b e n . D i e C a r a b i n i e r i w a r e n g e m e i n s a m m i t e i n e m D r o g e n s p ü r h u n d d e r L a n d e s e i n h e i t d e r F i n a n z p o l i z e i i m E i n s a t z . B e i e i n e r V e r k e h r s k o n t r o l l e s t o p p t e n s i e d e n M a n n , d e r m i t s e i n e m P k w u n t e r w e g s w a r , i n d e r N ä h e d e r A u t o b a h n a u s f a h r t . B e i d e r a n s c h l i e ß e n d e n D u r c h s u c h u n g d e s M a n n e s u n d d e s F a h r z e u g s , b e i d e r a u c h d e r D r o g e n s p ü r h u n d d e r F i n a n z p o l i z e i a u s T r i e n t e i n g e s e t z t w u r d e , s t e l l t e n d i e B e a m t e n e i n P a k e t m i t r u n d e i n e m K i l o g r a m m K o k a i n s i c h e r . B e i d e r a n s c h l i e ß e n d e n D u r c h s u c h u n g d e r W o h n u n g d e s M a n n e s w u r d e n z u d e m 2 . 0 0 0 E u r o B a r g e l d s o w i e e i n e P r ä z i s i o n s w a a g e g e f u n d e n . D a s G e l d w i r d n a c h A n g a b e n d e r E r m i t t l e r m u t m a ß l i c h a l s E r l ö s a u s d e m D r o g e n h a n d e l a n g e s e h e n . D i e D r o g e n s e i e n f ü r d e n D r o g e n v e r k a u f b e s t i m m t g e w e s e n , i n s b e s o n d e r e i m H i n b l i c k a u f d i e b e v o r s t e h e n d e n F e r r a g o s t o - F e i e r t a g e , h e i ß t e s i n e i n e r A u s s e n d u n g . D a s K o k a i n , d a s B a r g e l d u n d d a s w e i t e r e s i c h e r g e s t e l l t e M a t e r i a l w u r d e n b e s c h l a g n a h m t . D e r F e s t g e n o m m e n e b e f i n d e t s i c h i m G e f ä n g n i s v o n S p i n i d i G a r d o l o i n U n t e r s u c h u n g s h a f t . ( A N S A ) . Y G K - V A L