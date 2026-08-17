(ANSA) - BOZEN, 17 AUG - Die Carabinieri haben am Abend des 13. August an der Autobahnausfahrt San Michele an der Etsch einen ausländischen Staatsbürger festgenommen, der in Trentino wohnhaft und bereits polizeibekannt ist. Der Mann wird verdächtigt, rund ein Kilogramm Kokain zum Zweck des Drogenhandels besessen zu haben. Die Carabinieri waren gemeinsam mit einem Drogenspürhund der Landeseinheit der Finanzpolizei im Einsatz. Bei einer Verkehrskontrolle stoppten sie den Mann, der mit seinem Pkw unterwegs war, in der Nähe der Autobahnausfahrt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes und des Fahrzeugs, bei der auch der Drogenspürhund der Finanzpolizei aus Trient eingesetzt wurde, stellten die Beamten ein Paket mit rund einem Kilogramm Kokain sicher. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurden zudem 2.000 Euro Bargeld sowie eine Präzisionswaage gefunden. Das Geld wird nach Angaben der Ermittler mutmaßlich als Erlös aus dem Drogenhandel angesehen. Die Drogen seien für den Drogenverkauf bestimmt gewesen, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Ferragosto-Feiertage, heißt es in einer Aussendung. Das Kokain, das Bargeld und das weitere sichergestellte Material wurden beschlagnahmt. Der Festgenommene befindet sich im Gefängnis von Spini di Gardolo in Untersuchungshaft. (ANSA). YGK-VAL
Mann mit einem Kilo Kokain an der Mautstelle San Michele angehalten
17 agosto 2026 • 10:10