WASHINGTON. Oltre 260 mila persone sono ancora senza elettricità negli Stati Uniti dopo l'ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha investito entrambe le coste del Paese, provocando allagamenti, blackout e pesanti ripercussioni sulla viabilità e sui collegamenti aerei.

Particolarmente critica la situazione nelle regioni orientali, investite giovedì 26 novembre da una violenta perturbazione accompagnata da raffiche di vento, precipitazioni intense e inondazioni costiere. La Pennsylvania è risultata tra gli Stati maggiormente colpiti dalle interruzioni delle forniture elettriche.

Nonostante il progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche, restano numerose le criticità. Pesante il bilancio sul fronte dei trasporti aerei, proprio in uno dei periodi dell'anno caratterizzati dal maggior numero di spostamenti.

Nella giornata di venerdì 27 novembre oltre 3.400 voli hanno accumulato ritardi, mentre circa 670 sono stati cancellati. Disagi significativi si erano registrati anche nel giorno del Ringraziamento, con oltre 2.500 collegamenti in ritardo e più di 450 cancellazioni.