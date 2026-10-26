BRUXELLES - Il Consiglio ha adottato oggi una serie di otto decisioni che consentono l'utilizzo di fondi a favore dell'Ucraina nell'ambito dello Strumento europeo per la pace (Epf). Tali decisioni permettono il rimborso parziale, tramite l'Epf, di aiuti militari già forniti dagli Stati membri, per un importo complessivo di 4,7 miliardi di euro. Prevedono inoltre un finanziamento supplementare per la missione di assistenza militare dell'Ue a sostegno dell'Ucraina (Eumam Ukraine), pari a 230 milioni di euro. Queste decisioni - ricorda il Consiglio in una nota - rappresentano un passo importante verso l'attuazione dell'accordo politico raggiunto dagli Stati membri dell'Ue il 25 settembre 2026, volto a mobilitare 6,6 miliardi di euro a favore dell'Ucraina attraverso l'Epf. L'accordo includeva lo stanziamento di 1 miliardo di euro in nuovi aiuti militari all'Ucraina e un ulteriore rafforzamento della missione Eumam Ukraine nel 2027. Con le decisioni di oggi, il sostegno complessivo dell'UE all'Ucraina nell'ambito dell'Epf sale a 10,8 miliardi di euro, di cui 9,9 miliardi destinati al rimborso degli aiuti militari forniti dagli Stati membri e 950 milioni all'addestramento militare nell'ambito della missione Eumam. (ANSA). ZFF