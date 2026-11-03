FERRARA - Una sfilata di bandiere dei 24 Paesi partecipanti ha invaso pacificamente il Teatro Comunale di Ferrara, aprendo la cerimonia inaugurale della 39esima Annual Conference Aeht, la conferenza internazionale dedicata alla formazione alberghiera e turistica. Oltre 500 studenti di 125 scuole provenienti da 24 Paesi, tra cui la Cina e, per la prima volta, gli Stati Uniti, partecipano alla manifestazione organizzata dall'IIS Vergani-Navarra. A salutare i partecipanti con un videomessaggio è stato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "Voi ragazzi avete fatto una scelta straordinaria, seguendo le vostre passioni. Chi sceglie un istituto alberghiero o agrario non è uno studente che non ha voglia di studiare, ma qualcuno che ha scelto di acquisire competenze di cui l'Italia e il mondo hanno bisogno", ha detto. "Io ho frequentato il liceo classico, ma so che le vostre scuole non hanno niente da invidiare ad altri modelli formativi. Anzi, oggi rappresentano una strada per raggiungere più rapidamente un'occupazione anche ad alto reddito", ha aggiunto il ministro, sottolineando l'importanza di valorizzare l'eccellenza enogastronomica italiana. Il programma prevede 13 competizioni internazionali fino al 5 novembre, con squadre miste impegnate in prove di cucina, panificazione, servizio di sala, accoglienza alberghiera e promozione turistica e tanti eventi aperti alla città. Le premiazioni sono previste il 6 novembre alla Fiera di Ferrara.