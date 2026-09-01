BOZEN. Auf Antrag der Gemeinde Leifers wird ein Abschnitt des Geh- und Radweges, der von der Fraktion Steinmannwald zur Sportzone Galizien führt, nach Sara Piffer benannt. Die junge Radsportlerin aus Palù di Giovo in der Nähe von St. Michael an der Etsch im Trentino galt als große Hoffnung im Frauenradsport. Piffer war Mitglied des Frauen-Radsportteams Team Mendelspeck, das seinen Sitz in Leifers hat. Die Radsportlerin verlor im Jänner 2025 im Alter von 19 Jahren bei einem Verkehrsunfall während einer Trainingsfahrt in der Nähe von Mezzocorona ihr Leben.

Der Abschnitt des Geh- und Radweges soll nun nach Sara Piffer benannt werden, um damit an die Bedeutung der Sicherheit beim Radfahren sowie an die Förderung des Jugendsportes zu erinnern. Nachdem die Benennung eines öffentlichen Ortes nach einer verdienten Persönlichkeit im Regelfall erst zehn Jahre nach dessen Ableben möglich ist, braucht es vor der Benennung ein Anhören durch die Landeskonservatorin.

Nachdem nun eine befürwortende Stellungnahme vorliegt, gab die Landesregierung in der Sitzung vom 28. August grünes Licht für das Vorhaben der Gemeinde.