( A N S A ) - B O Z E N , 3 A U G - M i t e i n e r s ü d t i r o l w e i t e n K o n t r o l l a k t i o n h a t d a s L a n d e s f o r s t k o r p s i n Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e m S ü d t i r o l e r G e m e i n d e n v e r b a n d a m 3 1 . J u l i e i n Z e i c h e n g e g e n d a s z u n e h m e n d e W i l d c a m p i n g i n S ü d t i r o l g e s e t z t : Z e i t g l e i c h u n d k o o r d i n i e r t w u r d e n i n d e n v e r s c h i e d e n e n L a n d e s t e i l e n b e k a n n t e H o t s p o t s k o n t r o l l i e r t , u m V e r s t ö ß e f e s t z u s t e l l e n u n d g e z i e l t g e g e n d i e P r o b l e m a t i k v o r z u g e h e n . B e i d e n K o n t r o l l e n s t e l l t e n d i e F o r s t b e h ö r d e u n d d i e O r t s p o l i z e i 2 1 Ü b e r t r e t u n g e n f e s t u n d v e r h ä n g t e n e n t s p r e c h e n d e S t r a f e n . " E s i s t w i c h t i g , d a s s w i r h i e r a k t i v h a n d e l n u n d n i c h t e r s t r e a g i e r e n , w e n n s i c h d a s P r o b l e m w e i t e r v e r s c h ä r f t " , b e t o n t d e r z u s t ä n d i g e L a n d e s r a t L u i s W a l c h e r : " D i e K o n t r o l l e n h a b e n a u c h e i n e A l a r m f u n k t i o n : S i e z e i g e n , d a s s d a s T h e m a e r n s t g e n o m m e n w i r d u n d d a s s w i r d o r t e i n g r e i f e n , w o R e g e l n n i c h t e i n g e h a l t e n w e r d e n . D i e A k t i o n z e i g t z u d e m , w i e w i c h t i g e i n e g u t e u n d e n g e Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n d e m L a n d e s f o r s t k o r p s u n d d e m G e m e i n d e n v e r b a n d i s t . N u r d u r c h e i n k o o r d i n i e r t e s V o r g e h e n k ö n n e n w i r l a n d e s w e i t w i r k s a m g e g e n W i l d c a m p i n g v o r g e h e n " , u n t e r s t r e i c h t W a l c h e r i n e i n e r A u s s e n d u n g . " D i e G e m e i n d e n s p ü r e n d i e A u s w i r k u n g e n d e s W i l d c a m p i n g s i m m e r s t ä r k e r " , u n t e r s t r e i c h t d e r P r ä s i d e n t d e s S ü d t i r o l e r G e m e i n d e n v e r b a n d e s D o m i n i k O b e r s t a l l e r : " n e b e n d e n B e l a s t u n g e n f ü r N a t u r u n d U m w e l t e n t s t e h e n a u c h H e r a u s f o r d e r u n g e n f ü r d i e ö r t l i c h e I n f r a s t r u k t u r s o w i e f ü r d a s Z u s a m m e n l e b e n m i t d e r B e v ö l k e r u n g . D e s h a l b i s t e s w i c h t i g , d a s s d i e g e l t e n d e n R e g e l n k o n s e q u e n t e i n g e h a l t e n u n d K o n t r o l l e n l a n d e s w e i t a b g e s t i m m t d u r c h g e f ü h r t w e r d e n . D i e A k t i o n z e i g t , d a s s G e m e i n d e n u n d L a n d e s f o r s t k o r p s g e m e i n s a m V e r a n t w o r t u n g ü b e r n e h m e n , u m d i e Q u a l i t ä t u n s e r e r L e b e n s r ä u m e u n d d i e A t t r a k t i v i t ä t S ü d t i r o l s z u e r h a l t e n . " ( A N S A ) . Y G K - W A