(ANSA) - BOZEN, 22 JUNI - Das Landesamt für Jugendarbeit sammelt deutsch- als auch italienischsprachige Angebote aus den Themenbereichen Computer, Tanz, Musik, Gesundheit, Sport und Kreativität und veröffentlichte sie auf den eigens eingerichteten Bereich der Homepage des Landes. Im Zeitraum Jänner bis Juni dieses Jahres konnten Eltern zwischen 500 Angeboten für den Sommer auswählen. Nach Bezirken und Interessensbereichen gefiltert stellen über 100 Organisationen, Vereine und Bildungsträger ihre Angebote auf dem Tool zur Verfügung. Das Amt kommt so den Wünschen und Bedürfnissen zahlreicher Kinder und Jugendlicher und deren Familien nach und macht die Angebote einem breiteren Publikum zugänglich. Die 500 veröffentlichten Veranstaltungen bieten für Eltern verschiedene Betreuungsmöglichkeiten auch in den Bereichen Kinderferien, Meeraufenthalte, Naturerlebnisse, Ferienlager und Erlebniswochen. "Die außerschulischen Veranstaltungen bieten die Möglichkeiten neue Erfahrungen zu sammeln, neue Freundschaften zu knüpfen und die eigene Persönlichkeit zu entwickeln", unterstreicht Koordinatorin Anita Demetz vom Landesamt für Jugendarbeit in einer Aussendung. Im Herbst werden die Organisatoren wieder ihre neuen Veranstaltungen ins Tool eintragen. Es besteht auch die Möglichkeit, weitere Veranstalter mit Freizeitangeboten ins Verzeichnis aufzunehmen. Interessierte können sich dafür direkt beim Landesamt für Jugendarbeit melden. (ANSA). YGK-VAL
Landesamt veröffentlicht 500 Freizeit- und Ferienangebote
22 giugno 2026 • 07:40