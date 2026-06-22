( A N S A ) - B O Z E N , 2 2 J U N I - D a s L a n d e s a m t f ü r J u g e n d a r b e i t s a m m e l t d e u t s c h - a l s a u c h i t a l i e n i s c h s p r a c h i g e A n g e b o t e a u s d e n T h e m e n b e r e i c h e n C o m p u t e r , T a n z , M u s i k , G e s u n d h e i t , S p o r t u n d K r e a t i v i t ä t u n d v e r ö f f e n t l i c h t e s i e a u f d e n e i g e n s e i n g e r i c h t e t e n B e r e i c h d e r H o m e p a g e d e s L a n d e s . I m Z e i t r a u m J ä n n e r b i s J u n i d i e s e s J a h r e s k o n n t e n E l t e r n z w i s c h e n 5 0 0 A n g e b o t e n f ü r d e n S o m m e r a u s w ä h l e n . N a c h B e z i r k e n u n d I n t e r e s s e n s b e r e i c h e n g e f i l t e r t s t e l l e n ü b e r 1 0 0 O r g a n i s a t i o n e n , V e r e i n e u n d B i l d u n g s t r ä g e r i h r e A n g e b o t e a u f d e m T o o l z u r V e r f ü g u n g . D a s A m t k o m m t s o d e n W ü n s c h e n u n d B e d ü r f n i s s e n z a h l r e i c h e r K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e r u n d d e r e n F a m i l i e n n a c h u n d m a c h t d i e A n g e b o t e e i n e m b r e i t e r e n P u b l i k u m z u g ä n g l i c h . D i e 5 0 0 v e r ö f f e n t l i c h t e n V e r a n s t a l t u n g e n b i e t e n f ü r E l t e r n v e r s c h i e d e n e B e t r e u u n g s m ö g l i c h k e i t e n a u c h i n d e n B e r e i c h e n K i n d e r f e r i e n , M e e r a u f e n t h a l t e , N a t u r e r l e b n i s s e , F e r i e n l a g e r u n d E r l e b n i s w o c h e n . " D i e a u ß e r s c h u l i s c h e n V e r a n s t a l t u n g e n b i e t e n d i e M ö g l i c h k e i t e n n e u e E r f a h r u n g e n z u s a m m e l n , n e u e F r e u n d s c h a f t e n z u k n ü p f e n u n d d i e e i g e n e P e r s ö n l i c h k e i t z u e n t w i c k e l n " , u n t e r s t r e i c h t K o o r d i n a t o r i n A n i t a D e m e t z v o m L a n d e s a m t f ü r J u g e n d a r b e i t i n e i n e r A u s s e n d u n g . I m H e r b s t w e r d e n d i e O r g a n i s a t o r e n w i e d e r i h r e n e u e n V e r a n s t a l t u n g e n i n s T o o l e i n t r a g e n . E s b e s t e h t a u c h d i e M ö g l i c h k e i t , w e i t e r e V e r a n s t a l t e r m i t F r e i z e i t a n g e b o t e n i n s V e r z e i c h n i s a u f z u n e h m e n . I n t e r e s s i e r t e k ö n n e n s i c h d a f ü r d i r e k t b e i m L a n d e s a m t f ü r J u g e n d a r b e i t m e l d e n . ( A N S A ) . Y G K - V A L