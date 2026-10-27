MADRID - Il governo spagnolo ha dichiarato zone gravemente colpite da un'emergenza di protezione civile, ovvero colpite da calamità, le località della Marina Alta e della Safor, nella Comunità Valenciana, investite dalla dana Adam (depressione isolata in quota) il 18 e 19 ottobre. Le alluvioni per le piogge torrenziali hanno provocato almeno cinque morti, centinaia di sfollati, con precipitazioni record superiori ai 700 litri per metro quadrato. Il decreto, approvato oggi dal Consiglio dei ministri, consentirà di attivare aiuti per compensare i danni subiti da famiglie e attività economiche. il provvedimento, annunciato dalla portavoce del governo Elma Saiz al termine del Cdm, riguarda complessivamente 45 eventi calamitosi registrati tra il 13 settembre e il 20 ottobre in nove regioni spagnole: Andalusia, Castiglia e Leon, Castiglia-La Mancia, Catalogna, Comunità Valenciana, Estremadura, Galizia, Baleari e Murcia.