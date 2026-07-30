( A N S A ) - B O Z E N , 3 0 J U L I - D i e „ A l l i a n z d e r K u l t u r " i n S ü d t i r o l s c h l ä g t e r n e u t A l a r m , d e n n w e n i g e W o c h e n v o r B e g i n n d e s n e u e n S c h u l j a h r e s s e i d i e S i t u a t i o n r u n d u m d i e k u l t u r e l l e n B i l d u n g s a n g e b o t e a n d e n S c h u l e n w e i t e r h i n u n g e k l ä r t . Z w i s c h e n L a n d e s r e g i e r u n g u n d d e n d i e L e h r p e r s o n e n v e r t r e t e n d e n G e w e r k s c h a f t e n g e b e e s b i s l a n g k e i n e t r a g f ä h i g e E i n i g u n g i n d e n l a u f e n d e n V e r h a n d l u n g e n . D i e K u l t u r s c h a f f e n d e n f o r d e r n r a s c h e L ö s u n g e n u n d w a r n e n v o r l a n g f r i s t i g e n F o l g e n f ü r B i l d u n g , K u l t u r u n d d i e E x i s t e n z z a h l r e i c h e r K u n s t s c h a f f e n d e r . D i e A l l i a n z d e r K u l t u r n i m m t d i e b i s h e r i g e n Z u s i c h e r u n g e n u n d S t e l l u n g n a h m e n d e r V e r a n t w o r t l i c h e n a l s R e a k t i o n a u f d e n o f f e n e n B r i e f v o n A n f a n g J u l i z u r K e n n t n i s . D e n n o c h h a b e s i c h a n d e r p r e k ä r e n L a g e n i c h t s G r u n d l e g e n d e s g e ä n d e r t . N a c h h a l t i g e M a ß n a h m e n z u r S i c h e r u n g d e r s c h u l i s c h e n K u l t u r p r o g r a m m e s e i e n b i s l a n g a u s g e b l i e b e n . M i t g l i e d e r d e r K u l t u r s z e n e w ü r d e n b e r i c h t e n , d a s s s i e s i c h w e g e n f e h l e n d e r A u f t r ä g e b e r u f l i c h u m o r i e n t i e r e n m ü s s t e n , n a c h d e m a u ß e r s c h u l i s c h e A n g e b o t e r e d u z i e r t w o r d e n s e i e n . B e t r o f f e n s e i e t w a d e r B e r e i c h d e s T h e a t e r s a n S c h u l e n . . D i e S ü d t i r o l e r K u l t u r s z e n e u m f a s s e z a h l r e i c h e V e r b ä n d e , K o l l e k t i v e , V e r e i n e s o w i e K u l t u r i n s t i t u t i o n e n m i t h a u p t - u n d e h r e n a m t l i c h e n g a g i e r t e n M i t a r b e i t e n d e n . U m d i e s e V i e l f a l t z u e r h a l t e n u n d i n s b e s o n d e r e j u n g e n M e n s c h e n w e i t e r h i n d e n Z u g a n g z u k u l t u r e l l e n A n g e b o t e n z u e r m ö g l i c h e n , m ü s s e d i e a k t u e l l e S i t u a t i o n u n v e r z ü g l i c h g e l ö s t w e r d e n . „ D i e K u l t u r d a r f n i c h t z u m S p i e l b a l l v e r s c h i e d e n e r I n t e r e s s e n w e r d e n " , b e t o n t d i e A l l i a n z . D i e A u s w i r k u n g e n d e r P r o t e s t e s e i e n b e r e i t s d e u t l i c h s p ü r b a r . U m d i e D i m e n s i o n d e r E n t w i c k l u n g s i c h t b a r z u m a c h e n , w e r d e d e r z e i t e i n e e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g d u r c h g e f ü h r t . D i e A l l i a n z d e r K u l t u r f o r d e r t d e s h a l b e i n e k o n s e q u e n t e F o r t s e t z u n g u n d e i n e n r a s c h e n A b s c h l u s s d e r V e r h a n d l u n g e n . ( A N S A ) . Y G K - W A