( A N S A ) - B O Z E N , 3 A U G - D i e S ü d t i r o l e r B e v ö l k e r u n g n u t z t d i e A n g e b o t e z u r K r e b s f r ü h e r k e n n u n g i n t e n s i v . D a s g e h t a u s d e n a k t u e l l e n E r g e b n i s s e n d e r P A S S I - E r h e b u n g 2 0 2 3 - 2 0 2 4 h e r v o r . D i e B e t e i l i g u n g a n d e n o r g a n i s i e r t e n S c r e e n i n g p r o g r a m m e n s o w i e a n V o r s o r g e u n t e r s u c h u n g e n a u f e i g e n e I n i t i a t i v e l i e g t i n S ü d t i r o l ü b e r d e m g e s a m t s t a a t l i c h e n D u r c h s c h n i t t . H o c h i s t d i e T e i l n a h m e b e i d e r F r ü h e r k e n n u n g v o n G e b ä r m u t t e r h a l s k r e b s : 8 3 , 3 P r o z e n t d e r F r a u e n i m A l t e r z w i s c h e n 2 5 u n d 6 4 J a h r e n h a b e n l a u t S t u d i e e i n e U n t e r s u c h u n g d u r c h f ü h r e n l a s s e n . A n d e r B r u s t k r e b s f r ü h e r k e n n u n g b e t e i l i g e n s i c h k n a p p 8 0 P r o z e n t d e r a n s p r u c h s b e r e c h t i g t e n F r a u e n . B e i m D a r m k r e b s - S c r e e n i n g l i e g t d i e T e i l n a h m e d e r 5 0 - b i s 6 9 - J ä h r i g e n b e i 6 3 , 1 P r o z e n t . „ D i e h o h e B e t e i l i g u n g z e i g t , d a s s P r ä v e n t i o n i n S ü d t i r o l e i n e n h o h e n S t e l l e n w e r t h a t " , e r k l ä r t G e s u n d h e i t s l a n d e s r a t H u b e r t M e s s n e r . V o r s o r g e u n t e r s u c h u n g e n e r m ö g l i c h t e n e s , K r e b s e r k r a n k u n g e n f r ü h z e i t i g z u e r k e n n e n u n d d a d u r c h d i e H e i l u n g s c h a n c e n d e u t l i c h z u v e r b e s s e r n . „ D e s h a l b i s t e s w i c h t i g , d i e b e s t e h e n d e n A n g e b o t e k o n s e q u e n t z u n u t z e n " , s o M e s s n e r . D i e P A S S I - D a t e n e r g ä n z e n d a s p o s i t i v e B i l d d e r a k t u e l l e n „ B e r s a g l i o " - S t u d i e d e r S c u o l a S u p e r i o r e S a n t ' A n n a i n P i s a , d i e d i e h o h e Q u a l i t ä t d e s S ü d t i r o l e r G e s u n d h e i t s s y s t e m s i n z e n t r a l e n B e r e i c h e n b e s t ä t i g t h a t t e . D i e E r h e b u n g „ P r o g r e s s i d e l l e A z i e n d e S a n i t a r i e p e r l a S a l u t e i n I t a l i a " ( P A S S I ) i s t e i n s t a a t l i c h e s M o n i t o r i n g p r o g r a m m d e s i t a l i e n i s c h e n G e s u n d h e i t s w e s e n s . D i e s t e i l t d a s P r e s s e a m t d e s L a n d e s i n e i n e r A u s s e n d u n g m i t . ( A N S A ) . Y G K - B U R