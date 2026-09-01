BOZEN. Die Verantwortlichen für die Diebstähle im Einkaufszentrum wurden gefasst, das von Touristen gestohlene Diebesgut konnte sichergestellt werden, und wegen Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung wurden Sanktionen verhängt: Das ist die Bilanz der Kontrolltätigkeit der Staatspolizei in Bozen am Wochenende. Dabei wurden 180 Personen überprüft, 14 Fahrzeuge kontrolliert und elf Personen auf freiem Fuß angezeigt. Zu den wichtigsten Einsätzen kam es am Samstag, 29.

August: Beamte der Streifenpolizei konnten dank Zeugenaussagen und der Zusammenarbeit mit der Gemeindepolizei von Eppan ein flüchtendes Auto abfangen, nachdem zwei Mädchen in der Torricelli-Straße bestohlen worden waren. Zwei junge Italiener wurden wegen gemeinschaftlich begangenen schweren Diebstahls angezeigt. Am Sonntag, 30. August, ermittelten die Beamten anschließend den Täter, der einem österreichischen Touristenpaar zwei Fahrräder im Wert von rund 11.000 Euro gestohlen hatte.

Die Fahrräder konnten sichergestellt und ihren Besitzern zurückgegeben werden. Im selben Zeitraum wurden zwei Mädchen wegen eines versuchten Diebstahls im Einkaufszentrum Waltherpark angezeigt. Wegen Beeinträchtigung von Sicherheit und öffentlicher Ordnung wurden 21 Wegweisungsverfügungen zugestellt.

Diese konzentrierten sich vor allem auf Bereiche der historischen Altstadt wie den Bereich hinter dem Dom und den Pfarrplatz, die mit Unterstützung des Heeres und der Stadtpolizei verstärkt überwacht wurden.