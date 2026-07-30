( A N S A ) - B O Z E N , 3 0 J U L I - E i n K l e i n t r a n s p o r t e r i s t i n d e n f r ü h e n M o r g e n s t u n d e n a u f d e r B r e n n e r a u t o b a h n A 2 2 i n F a h r t r i c h t u n g N o r d e n a u f H ö h e v o n K a r d a u n i n B r a n d g e r a t e n u n d v o l l s t ä n d i g a u s g e b r a n n t . D e r F a h r e r k o n n t e d a s F a h r z e u g r e c h t z e i t i g v e r l a s s e n u n d b l i e b u n v e r l e t z t . B e i m E i n t r e f f e n d e r E i n s a t z k r ä f t e s t a n d d e r T r a n s p o r t e r b e r e i t s i n V o l l b r a n d . D i e F r e i w i l l i g e n F e u e r w e h r e n K a r d a u n u n d K l a u s e n s o w i e d i e B e r u f s f e u e r w e h r B o z e n l e i t e t e n u n t e r A t e m s c h u t z u m g e h e n d d i e L ö s c h a r b e i t e n e i n u n d k o n n t e n d i e F l a m m e n r a s c h u n t e r K o n t r o l l e b r i n g e n . T r o t z d e s s c h n e l l e n E i n g r e i f e n s w u r d e d a s F a h r z e u g v o l l s t ä n d i g z e r s t ö r t . N a c h d e m L ö s c h e i n s a t z f ü h r t e n d i e F e u e r w e h r l e u t e N a c h l ö s c h a r b e i t e n d u r c h , k o n t r o l l i e r t e n m ö g l i c h e G l u t n e s t e r u n d r e i n i g t e n d i e F a h r b a h n . N e b e n d e n F e u e r w e h r e n s t a n d e n a u c h d i e S t r a ß e n p o l i z e i , d i e C a r a b i n i e r i s o w i e M i t a r b e i t e r d e r A u t o b a h n g e s e l l s c h a f t i m E i n s a t z . W ä h r e n d d e r B e r g u n g s - u n d L ö s c h a r b e i t e n k a m e s z u V e r k e h r s b e h i n d e r u n g e n u n d V e r z ö g e r u n g e n a u f d e r A 2 2 i n R i c h t u n g N o r d e n . ( A N S A ) . Y G K - W A