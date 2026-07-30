(ANSA) - BOZEN, 30 JULI - Ein Kleintransporter ist in den frühen Morgenstunden auf der Brennerautobahn A22 in Fahrtrichtung Norden auf Höhe von Kardaun in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Transporter bereits in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren Kardaun und Klausen sowie die Berufsfeuerwehr Bozen leiteten unter Atemschutz umgehend die Löscharbeiten ein und konnten die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Trotz des schnellen Eingreifens wurde das Fahrzeug vollständig zerstört. Nach dem Löscheinsatz führten die Feuerwehrleute Nachlöscharbeiten durch, kontrollierten mögliche Glutnester und reinigten die Fahrbahn. Neben den Feuerwehren standen auch die Straßenpolizei, die Carabinieri sowie Mitarbeiter der Autobahngesellschaft im Einsatz. Während der Bergungs- und Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen und Verzögerungen auf der A22 in Richtung Norden. (ANSA). YGK-WA
Kleintransporter brennt auf der Brennerautobahn vollständig aus
30 luglio 2026 • 07:57