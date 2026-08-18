(ANSA) - BOZEN, 18 AUG - Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist die Basis für eine gute Entwicklung von klein an: Dies gilt auch und besonders für Schul- und Kindergartenmensen. Um Themen wie gesunde Ernährung, Regionalität, Nachhaltigkeit und das Wertschätzen von (lokal produzierten) Lebensmitteln in den Fokus zu rücken, haben das Ressort von Bildungslandesrat Philipp Achammer, der Südtiroler Gemeindenverband und der Südtiroler Köcheverband (SKV) eine neue Auszeichnung geschaffen: Die "Kinderküche des Jahres" soll künftig jene auszeichnen, die sich besonders für die Gemeinschaftsverpflegung in Kindergärten und Schulen einsetzen. Langfristig soll sich daraus ein anerkanntes Qualitätssiegel etablieren und damit einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess in öffentlichen Küchen fördern. Teilnahmeberechtigt sind alle Kindergärten und Schulen, deren Küchenbetrieb von der jeweiligen Gemeinde geführt wird. Die Bewerbung kann durch die Gemeinde selbst oder durch das Küchenteam in Absprache mit der Gemeinde erfolgen. Die Bewerbungsunterlagen für die Ausgabe 2026 müssen bis spätestens 30. September 2026 eingereicht werden, in den Folgejahren gilt der Einreichtermin 31. Mai. Anschließend bewertet eine unabhängige Fachjury die Bewerbungen anhand eines Punktesystems, in dem beispielsweise die Lebensmittelqualität und deren Herkunft, Zubereitung, Geschmack und Präsentation oder die Speiseplangestaltung berücksichtigt werden. Im Anschluss werden bis zu fünf Einrichtungen vor Ort besucht, um anhand der Besichtigung, einer Verkostung und Gesprächen mit den Verantwortlichen die Gewinnereinrichtung zu ermitteln. Die feierliche Übergabe der Auszeichnung findet jährlich im Rahmen der Vollversammlung des Köcheverbandes statt. Informationen zur "Kinderküche" gibt es beim Köcheverband (info@skv.org). (ANSA). YSU-VAL
Kindergarten- und Schulmensen können "Kinderküche des Jahres" werden Langfristig soll Qualitätssiegel etabliert werden
18 agosto 2026 • 15:15