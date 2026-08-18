( A N S A ) - B O Z E N , 1 8 A U G - E i n e g e s u n d e u n d a u s g e w o g e n e E r n ä h r u n g i s t d i e B a s i s f ü r e i n e g u t e E n t w i c k l u n g v o n k l e i n a n : D i e s g i l t a u c h u n d b e s o n d e r s f ü r S c h u l - u n d K i n d e r g a r t e n m e n s e n . U m T h e m e n w i e g e s u n d e E r n ä h r u n g , R e g i o n a l i t ä t , N a c h h a l t i g k e i t u n d d a s W e r t s c h ä t z e n v o n ( l o k a l p r o d u z i e r t e n ) L e b e n s m i t t e l n i n d e n F o k u s z u r ü c k e n , h a b e n d a s R e s s o r t v o n B i l d u n g s l a n d e s r a t P h i l i p p A c h a m m e r , d e r S ü d t i r o l e r G e m e i n d e n v e r b a n d u n d d e r S ü d t i r o l e r K ö c h e v e r b a n d ( S K V ) e i n e n e u e A u s z e i c h n u n g g e s c h a f f e n : D i e " K i n d e r k ü c h e d e s J a h r e s " s o l l k ü n f t i g j e n e a u s z e i c h n e n , d i e s i c h b e s o n d e r s f ü r d i e G e m e i n s c h a f t s v e r p f l e g u n g i n K i n d e r g ä r t e n u n d S c h u l e n e i n s e t z e n . L a n g f r i s t i g s o l l s i c h d a r a u s e i n a n e r k a n n t e s Q u a l i t ä t s s i e g e l e t a b l i e r e n u n d d a m i t e i n e n k o n t i n u i e r l i c h e n V e r b e s s e r u n g s p r o z e s s i n ö f f e n t l i c h e n K ü c h e n f ö r d e r n . T e i l n a h m e b e r e c h t i g t s i n d a l l e K i n d e r g ä r t e n u n d S c h u l e n , d e r e n K ü c h e n b e t r i e b v o n d e r j e w e i l i g e n G e m e i n d e g e f ü h r t w i r d . D i e B e w e r b u n g k a n n d u r c h d i e G e m e i n d e s e l b s t o d e r d u r c h d a s K ü c h e n t e a m i n A b s p r a c h e m i t d e r G e m e i n d e e r f o l g e n . D i e B e w e r b u n g s u n t e r l a g e n f ü r d i e A u s g a b e 2 0 2 6 m ü s s e n b i s s p ä t e s t e n s 3 0 . S e p t e m b e r 2 0 2 6 e i n g e r e i c h t w e r d e n , i n d e n F o l g e j a h r e n g i l t d e r E i n r e i c h t e r m i n 3 1 . M a i . A n s c h l i e ß e n d b e w e r t e t e i n e u n a b h ä n g i g e F a c h j u r y d i e B e w e r b u n g e n a n h a n d e i n e s P u n k t e s y s t e m s , i n d e m b e i s p i e l s w e i s e d i e L e b e n s m i t t e l q u a l i t ä t u n d d e r e n H e r k u n f t , Z u b e r e i t u n g , G e s c h m a c k u n d P r ä s e n t a t i o n o d e r d i e S p e i s e p l a n g e s t a l t u n g b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n . I m A n s c h l u s s w e r d e n b i s z u f ü n f E i n r i c h t u n g e n v o r O r t b e s u c h t , u m a n h a n d d e r B e s i c h t i g u n g , e i n e r V e r k o s t u n g u n d G e s p r ä c h e n m i t d e n V e r a n t w o r t l i c h e n d i e G e w i n n e r e i n r i c h t u n g z u e r m i t t e l n . D i e f e i e r l i c h e Ü b e r g a b e d e r A u s z e i c h n u n g f i n d e t j ä h r l i c h i m R a h m e n d e r V o l l v e r s a m m l u n g d e s K ö c h e v e r b a n d e s s t a t t . I n f o r m a t i o n e n z u r " K i n d e r k ü c h e " g i b t e s b e i m K ö c h e v e r b a n d ( i n f o @ s k v . o r g ) . ( A N S A ) . Y S U - V A L