( A N S A ) - B O Z E N , 3 A U G - D i e L a n d e s r e g i e r u n g h a t s i c h i m R a h m e n i h r e r j ü n g s t e n S i t z u n g a u f A n t r a g v o n W o h n - L a n d e s r ä t i n U l l i M a i r m i t e i n e m V o r s c h l a g b e f a s s t , d e r a u f e i n e s t ä r k e r e E i n b i n d u n g v o n A r c h i t e k t e n , G e o m e t e r n , s o w i e a n d e r e n F r e i b e r u f l e r n i m P l a n u n g s b e r e i c h u n t e r 4 0 J a h r e n b e i d e r V e r g a b e v o n A u f t r ä g e n a b z i e l t . A n l a s s w a r e i n A u s t a u s c h m i t d e m V o r s t a n d d e r A r c h i t e k t e n k a m m e r , d e r a n g e r e g t h a t t e , j u n g e B e r u f s t ä t i g e b e i d i r e k t e n V e r g a b e n s o w i e b e i E i n l a d u n g e n z u e n t s p r e c h e n d e n V e r g a b e v e r f a h r e n v e r s t ä r k t z u b e r ü c k s i c h t i g e n . " J u n g e F r e i b e r u f l e r b r a u c h e n d i e C h a n c e , B e r u f s e r f a h r u n g z u s a m m e l n u n d s i c h i m W e t t b e w e r b z u e t a b l i e r e n . W e n n a u c h s i e b e i ö f f e n t l i c h e n A u f t r ä g e n s t ä r k e r b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n , f ö r d e r n w i r d e n G e n e r a t i o n e n w e c h s e l , s c h a f f e n R a u m f ü r n e u e I d e e n u n d f r i s c h e I m p u l s e u n d s t ä r k e n d e n W i s s e n s t r a n s f e r z w i s c h e n e r f a h r e n e n u n d n e u e n F a c h k r ä f t e n . D i e L a n d e s v e r w a l t u n g u n d d a s W o h n b a u i n s t i t u t W O B I w e r d e n k ü n f t i g i m R a h m e n d e s R o t a t i o n s p r i n z i p s k o n s e q u e n t e r a l s b i s h e r d a z u b e i t r a g e n " , e r k l ä r t L a n d e s r ä t i n U l l i M a i r . D i e L a n d e s r e g i e r u n g h a t d e n V o r s c h l a g p o s i t i v a u f g e n o m m e n . K ü n f t i g s o l l b e i d e n V e r g a b e v e r f a h r e n i n a l l e n B e r e i c h e n d e r L a n d e s v e r w a l t u n g s t ä r k e r d a r a u f g e a c h t e t w e r d e n , q u a l i f i z i e r t e j u n g e F r e i b e r u f l e r z u b e r ü c k s i c h t i g e n . Z i e l i s t e s , d e n K r e i s d e r A u f t r a g n e h m e r b r e i t e r z u f a s s e n , d e n W e t t b e w e r b z u s t ä r k e n u n d d e n G e n e r a t i o n e n w e c h s e l i n d e n f r e i e n B e r u f e n z u f ö r d e r n . ( A N S A ) . Y G K - B U R