( A N S A ) - B O Z E N , 3 A U G - J u n g e M e n s c h e n h a b e n b e i m A k t i o n s t a g „ F r i d a y f o r n a t u r e " i m B i o t o p K l e i n e E t s c h b e i S t a b e n i n d e r G e m e i n d e N a t u r n s s e l b s t m i t H a n d a n g e l e g t u n d P f l e g e a r b e i t e n f ü r d e n N a t u r s c h u t z d u r c h g e f ü h r t . B e r e i t s z u m s e c h s t e n M a l b o t d i e I n i t i a t i v e J u g e n d l i c h e n z w i s c h e n 1 1 u n d 1 3 J a h r e n d i e M ö g l i c h k e i t , d i e B e d e u t u n g v o n B i o t o p e n u n d d e n S c h u t z h e i m i s c h e r A r t e n h a u t n a h k e n n e n z u l e r n e n . B e g l e i t e t w u r d e n d i e J u g e n d l i c h e n v o n F a c h l e u t e n d e s N a t u r p a r k h a u s e s T e x e l g r u p p e , d e r F o r s t s t a t i o n N a t u r n s , d e r U m w e l t s c h u t z g r u p p e V i n s c h g a u , d e s F i s c h e r e i v e r b a n d s S ü d t i r o l u n d d e s F i s c h e r e i v e r e i n s M e r a n . N a c h e i n e r E i n f ü h r u n g i n d i e B e s o n d e r h e i t e n d e s B i o t o p s p f l a n z t e n d i e J u g e n d l i c h e n 3 0 S c h w a r z e r l e n . D i e B a u m a r t s p i e l t e i n e w i c h t i g e R o l l e i n d e n A u w ä l d e r n e n t l a n g d e r F l ü s s e i n d e n T a l s o h l e n . A m S a c k b a c h , e i n e m A l t a r m d e r E t s c h , e r f u h r e n d i e T e i l n e h m e r z u d e m W i s s e n s w e r t e s ü b e r d i e h e i m i s c h e n F i s c h a r t e n M ü h l k o p p e , B a c h f o r e l l e u n d M a r m o r i e r t e F o r e l l e . G l e i c h z e i t i g w u r d e d e r B a c h l a u f v o n M ü l l b e f r e i t . „ I m N a t u r s c h u t z g i b t e s v i e l e M ö g l i c h k e i t e n , s i c h p e r s ö n l i c h e i n z u b r i n g e n . P r o j e k t e w i e d i e s e s t r a g e n d a z u b e i , d a s s J u g e n d l i c h e s e l b s t z u A k t e u r e n i m N a t u r s c h u t z w e r d e n " , b e t o n t e d e r D i r e k t o r d e s L a n d e s a m t e s f ü r N a t u r , L e o H i l p o l d . O r g a n i s i e r t w u r d e d i e A k t i o n „ F r i d a y f o r n a t u r e - J u g e n d l i c h e i m B i o t o p d i e n s t " a u c h h e u e r v o m J u g e n d z e n t r u m N a t u r n s i m R a h m e n d e s P r o j e k t s . D i e I n i t i a t i v e e n t s t a n d i n Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e r U m w e l t s c h u t z g r u p p e V i n s c h g a u , d e r F o r s t s t a t i o n N a t u r n s , d e m F i s c h e r e i v e r b a n d S ü d t i r o l , d e m F i s c h e r e i v e r e i n M e r a n s o w i e d e m L a n d e s a m t f ü r N a t u r u n d d e m N a t u r p a r k h a u s T e x e l g r u p p e . ( A N S A ) . Y G K - B U R