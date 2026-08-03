(ANSA) - BOZEN, 3 AUG - Junge Menschen haben beim Aktionstag „Friday for nature" im Biotop Kleine Etsch bei Staben in der Gemeinde Naturns selbst mit Hand angelegt und Pflegearbeiten für den Naturschutz durchgeführt. Bereits zum sechsten Mal bot die Initiative Jugendlichen zwischen 11 und 13 Jahren die Möglichkeit, die Bedeutung von Biotopen und den Schutz heimischer Arten hautnah kennenzulernen. Begleitet wurden die Jugendlichen von Fachleuten des Naturparkhauses Texelgruppe, der Forststation Naturns, der Umweltschutzgruppe Vinschgau, des Fischereiverbands Südtirol und des Fischereivereins Meran. Nach einer Einführung in die Besonderheiten des Biotops pflanzten die Jugendlichen 30 Schwarzerlen. Die Baumart spielt eine wichtige Rolle in den Auwäldern entlang der Flüsse in den Talsohlen. Am Sackbach, einem Altarm der Etsch, erfuhren die Teilnehmer zudem Wissenswertes über die heimischen Fischarten Mühlkoppe, Bachforelle und Marmorierte Forelle. Gleichzeitig wurde der Bachlauf von Müll befreit. „Im Naturschutz gibt es viele Möglichkeiten, sich persönlich einzubringen. Projekte wie dieses tragen dazu bei, dass Jugendliche selbst zu Akteuren im Naturschutz werden", betonte der Direktor des Landesamtes für Natur, Leo Hilpold. Organisiert wurde die Aktion „Friday for nature - Jugendliche im Biotopdienst" auch heuer vom Jugendzentrum Naturns im Rahmen des Projekts. Die Initiative entstand in Zusammenarbeit mit der Umweltschutzgruppe Vinschgau, der Forststation Naturns, dem Fischereiverband Südtirol, dem Fischereiverein Meran sowie dem Landesamt für Natur und dem Naturparkhaus Texelgruppe. (ANSA). YGK-BUR
Jugendliche engagieren sich für den Schutz des Biotops Kleine Etsch in Naturns
3 agosto 2026 • 08:10