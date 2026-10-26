NEW DELHI - Gli Stati di Odisha e Andhra Pradesh - sulla costa orientale dell'India - hanno deciso di evacuare le persone che si trovano nelle zone considerate più "vulnerabili", chiudere le scuole e vietare la pesca in mare a causa del ciclone Arnab, che secondo le previsioni dovrebbe raggiungere l'India mercoledì, mentre la società ferroviaria nazionale ha cancellato 53 treni: lo riportano diversi media indiani, tra cui l'agenzia di stampa Pti, secondo la quale "si prevedono venti sostenuti con velocità massima compresa tra 115 e 125 chilometri orari, con raffiche che potrebbero toccare i 140 chilometri orari, entro la mattinata del 28 ottobre". Pti riporta che il governo dell'Andhra Pradesh "ha dato istruzioni ai responsabili distrettuali di trasferire le persone che si trovano in zone costiere vulnerabili verso rifugi anti-ciclone", mentre il governo dell'Odisha (o Orissa) ha annunciato che "alcuni distretti hanno già avviato le operazioni di evacuazione".