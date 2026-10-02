ROMA - L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando il precedente record stabilito nel 2003. Lo afferma Copernicus precisando che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record registrate anche a maggio e settembre. Anche la persistenza e l'estensione geografica del caldo sono state notevoli: nel 2026 si sono registrati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature superiori ai 30 gradi, rispetto agli 11 del 2003 e ai 7 del 2025. Considerando la media dell'Europa occidentale, alla fine della stagione si sono registrati 41 giorni di "forte" stress termico, un numero record, cinque in più rispetto al 2003. Per la stessa regione, anche il numero di giorni con stress termico molto forte, pari a 13, ha costituito un record.