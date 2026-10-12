LUSSEMBURGO - Il Consiglio Ue ha adottato formalmente il regolamento che istituisce il programma per l'innovazione agile e rapida nel settore della difesa (AGILE). Si tratta di un nuovo strumento da 115 milioni di euro che fornisce un sostegno finanziario rapido, agile e mirato alle piccole e medie imprese (PMI) - comprese le start-up e le scale-up - che sviluppano prodotti emergenti e dirompenti nel settore della difesa. L'adozione fa seguito all'accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo il 15 luglio 2026 e al voto del Parlamento in seduta plenaria del 6 ottobre. Concepito come un complemento flessibile all'attuale serie di strumenti industriali nel settore della difesa dell'Ue, AGILE aiuterà le PMI a passare dal prototipo alla capacità operativa. Si concentrerà in particolare sullo sviluppo e sulla sperimentazione di prodotti e tecnologie innovative nel settore della difesa, compreso l'adattamento di tecnologie civili ad applicazioni di difesa, al fine di colmare il divario tra sviluppo e implementazione.