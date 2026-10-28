NEW DELHI - Il ciclone Arnab ha raggiunto nella notte le coste dell'Andhra Pradesh e di Yanam, nell'est dell'India, sradicando alberi e tralicci elettrici e provocando interruzioni delle forniture di elettricità in diverse zone: lo riportano i media indiani, tra cui l'agenzia Pti, secondo cui il ciclone ha fatto registrare violente piogge e il vento ha raggiunto "picchi di 135 chilometri orari, con raffiche fino a 150 chilometri orari". Secondo il ministro capo dell'Andhra Pradesh, Nara Chandrababu Naidu, "finora non è stata segnalata nessuna vittima". Nei giorni scorsi, gli Stati di Odisha e Andhra Pradesh avevano annunciato l'evacuazione di migliaia di persone, la chiusura delle scuole e il divieto di pesca in mare. Ieri un alto funzionario aveva detto all'agenzia Pti che il governo dell'Odisha (o Orissa) prevedeva di evacuare "almeno 48.000 persone residenti in aree a bassa quota o in zone soggette a frane", mentre secondo il giornale The Hindu nella zona di Kakinada, nell'Andhra Pradesh, si prevedeva l'evacuazione di "89.000 persone".