MEZZOLOMBARDO. Da piccola realtà artigianale a impresa capace di affermarsi sui mercati italiani ed europei, con 65 dipendenti e un fatturato di 15,42 milioni di euro nel 2025. La Holzhof di Mezzolombardo festeggia mezzo secolo di attività, celebrando una storia imprenditoriale iniziata nel 1976 e cresciuta attraverso tre generazioni della famiglia Malleier.

Alla cerimonia per i 50 anni ha partecipato il vicepresidente della Provincia Achille Spinelli, che ha sottolineato la capacità dell'azienda di innovare senza perdere il legame con il territorio. «La forza di un'impresa si misura anche dalla sua capacità di cambiare, investire e trovare nuove risposte alle esigenze del mercato», ha dichiarato, evidenziando il ruolo della sostenibilità come fattore di competitività internazionale.

Fondata da Luiss Malleier, l'impresa si è sviluppata con il contributo dei figli Erhard, Martin e Godfried. Dal 2025 è entrato nella direzione anche Philipp Malleier, rappresentante della terza generazione. Oggi Holzhof progetta e produce strutture per parchi gioco, arredi urbani e attrezzature per il fitness all'aperto, puntando su materiali sostenibili, innovazione tecnologica e accessibilità degli spazi pubblici.

Negli ultimi anni l'azienda ha investito nell'ammodernamento dei macchinari e nell'efficienza energetica, anche grazie al sostegno della Provincia di Trento. Spinelli ha ricordato inoltre il valore strategico dell'area produttiva di Mezzolombardo e del vicino Business Innovation Centre di Trentino Sviluppo, sottolineando l'importanza di rafforzare le connessioni tra imprese, ricerca e competenze.

Durante la celebrazione sono stati premiati anche i dipendenti con 35 anni di anzianità che hanno concluso il proprio percorso lavorativo. Presenti il sindaco Michele Dalfovo, il consigliere provinciale Christian Girardi e la dirigente provinciale Laura Pedron.

«Non fabbricate semplici strutture, ma create luoghi in cui le persone si incontrano, i bambini crescono e le comunità si riconoscono», ha concluso Spinelli, rendendo omaggio a un'impresa che da cinquant'anni porta il nome di Mezzolombardo oltre i confini del Trentino.