(ANSA) - BOZEN, 3 AUG - Nach der kurzen Abkühlung am Sonntag kehrt die große Hitzewelle nach Südtirol zurück. In dieser Woche werden im Raum Bozen und Meran erneut vier Tage mit Temperaturen von mehr als 35 Grad erwartet. Im übrigen Land sollen die Höchstwerte ebenfalls die 30-Grad-Marke überschreiten. Erst ab Freitag und am Wochenende ist mit einem leichten Rückgang der Temperaturen zu rechnen, teilte der Landesmeteorologe Dieter Peterlin mit. Der Meteorologe verwies zugleich auf die Auswirkungen des Klimawandels und zog einen Vergleich mit den vergangenen Jahrzehnten. In den 1960er- und 1970er-Jahren wurde in Bozen im Durchschnitt höchstens ein Hitzetag pro Jahr mit mehr als 35 Grad registriert. Heute liegt dieser Wert bereits bei rund zehn Tagen jährlich, mit weiter steigender Tendenz. „Ein Sommer wie früher ist heute kaum mehr vorstellbar und würde inzwischen als außergewöhnlich kühl wahrgenommen", erklärte Peterlin. (ANSA). YGK-BUR
Hitzewelle, in Südtirol vier Tage mit über 35 Grad erwartet
3 agosto 2026 • 08:10