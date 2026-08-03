( A N S A ) - B O Z E N , 3 A U G - N a c h d e r k u r z e n A b k ü h l u n g a m S o n n t a g k e h r t d i e g r o ß e H i t z e w e l l e n a c h S ü d t i r o l z u r ü c k . I n d i e s e r W o c h e w e r d e n i m R a u m B o z e n u n d M e r a n e r n e u t v i e r T a g e m i t T e m p e r a t u r e n v o n m e h r a l s 3 5 G r a d e r w a r t e t . I m ü b r i g e n L a n d s o l l e n d i e H ö c h s t w e r t e e b e n f a l l s d i e 3 0 - G r a d - M a r k e ü b e r s c h r e i t e n . E r s t a b F r e i t a g u n d a m W o c h e n e n d e i s t m i t e i n e m l e i c h t e n R ü c k g a n g d e r T e m p e r a t u r e n z u r e c h n e n , t e i l t e d e r L a n d e s m e t e o r o l o g e D i e t e r P e t e r l i n m i t . D e r M e t e o r o l o g e v e r w i e s z u g l e i c h a u f d i e A u s w i r k u n g e n d e s K l i m a w a n d e l s u n d z o g e i n e n V e r g l e i c h m i t d e n v e r g a n g e n e n J a h r z e h n t e n . I n d e n 1 9 6 0 e r - u n d 1 9 7 0 e r - J a h r e n w u r d e i n B o z e n i m D u r c h s c h n i t t h ö c h s t e n s e i n H i t z e t a g p r o J a h r m i t m e h r a l s 3 5 G r a d r e g i s t r i e r t . H e u t e l i e g t d i e s e r W e r t b e r e i t s b e i r u n d z e h n T a g e n j ä h r l i c h , m i t w e i t e r s t e i g e n d e r T e n d e n z . „ E i n S o m m e r w i e f r ü h e r i s t h e u t e k a u m m e h r v o r s t e l l b a r u n d w ü r d e i n z w i s c h e n a l s a u ß e r g e w ö h n l i c h k ü h l w a h r g e n o m m e n " , e r k l ä r t e P e t e r l i n . ( A N S A ) . Y G K - B U R