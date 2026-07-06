(ANSA) - BOZEN, 6 JULI - Der Bozner Bürgermeister Claudio Corrarati und sein Trientner Amtskollege Franco Ianeselli konnten in der Governance Poll 2026, die vom Meinungsforschungsinstitut Noto Sondaggi für die Tageszeitung Il Sole 24 Ore erstellt wurde, ihre Zustimmungswerte gegenüber dem Ergebnis der Stichwahl bei den Gemeinderatswahlen steigern. Ianeselli belegt mit einer Zustimmung von 56 Prozent den 22. Platz im Ranking der italienischen Bürgermeister. Damit liegt sein Wert um 1,4 Prozentpunkte über dem Ergebnis der Stichwahl. Corrarati erreicht mit einem Zustimmungswert von 54,5 Prozent Rang 36. Sein Wert liegt um 3,5 Prozentpunkte über dem Ergebnis der Stichwahl der Gemeinderatswahlen. An der Spitze der Governance Poll 2026 steht erstmals eine Frau: die Bürgermeisterin von Florenz, Sara Funaro, führt das Ranking vor Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) und Gaetano Manfredi (Neapel). (ANSA). YGK-WA
Governance Poll, Ianeselli und Corrarati legen in Bürgermeister-Rangliste zu
6 luglio 2026 • 07:47