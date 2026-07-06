( A N S A ) - B O Z E N , 6 J U L I - D e r B o z n e r B ü r g e r m e i s t e r C l a u d i o C o r r a r a t i u n d s e i n T r i e n t n e r A m t s k o l l e g e F r a n c o I a n e s e l l i k o n n t e n i n d e r G o v e r n a n c e P o l l 2 0 2 6 , d i e v o m M e i n u n g s f o r s c h u n g s i n s t i t u t N o t o S o n d a g g i f ü r d i e T a g e s z e i t u n g I l S o l e 2 4 O r e e r s t e l l t w u r d e , i h r e Z u s t i m m u n g s w e r t e g e g e n ü b e r d e m E r g e b n i s d e r S t i c h w a h l b e i d e n G e m e i n d e r a t s w a h l e n s t e i g e r n . I a n e s e l l i b e l e g t m i t e i n e r Z u s t i m m u n g v o n 5 6 P r o z e n t d e n 2 2 . P l a t z i m R a n k i n g d e r i t a l i e n i s c h e n B ü r g e r m e i s t e r . D a m i t l i e g t s e i n W e r t u m 1 , 4 P r o z e n t p u n k t e ü b e r d e m E r g e b n i s d e r S t i c h w a h l . C o r r a r a t i e r r e i c h t m i t e i n e m Z u s t i m m u n g s w e r t v o n 5 4 , 5 P r o z e n t R a n g 3 6 . S e i n W e r t l i e g t u m 3 , 5 P r o z e n t p u n k t e ü b e r d e m E r g e b n i s d e r S t i c h w a h l d e r G e m e i n d e r a t s w a h l e n . A n d e r S p i t z e d e r G o v e r n a n c e P o l l 2 0 2 6 s t e h t e r s t m a l s e i n e F r a u : d i e B ü r g e r m e i s t e r i n v o n F l o r e n z , S a r a F u n a r o , f ü h r t d a s R a n k i n g v o r M a r c o F i o r a v a n t i ( A s c o l i P i c e n o ) u n d G a e t a n o M a n f r e d i ( N e a p e l ) . ( A N S A ) . Y G K - W A