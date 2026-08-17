( A N S A ) - B O Z E N , 1 7 A U G - D a s G e s u n d h e i t s r e s s o r t g i b t w e r t v o l l e E m p f e h l u n g e n f ü r s i c h e r e s S a m m e l n u n d G e n i e ß e n v o n P i l z e n u n d v e r w e i s t a u f d i e k o s t e n l o s e n P i l z k o n t r o l l e n d e s S ü d t i r o l e r S a n i t ä t s b e t r i e b s " P i l z v e r g i f t u n g e n l a s s e n s i c h v e r m e i d e n , i n d e m m a n n u r e i n d e u t i g b e s t i m m b a r e P i l z e s a m m e l t . I m Z w e i f e l s o l l t e n d i e P i l z e i m m e r v o n F a c h l e u t e n k o n t r o l l i e r t w e r d e n . G e s u n d h e i t g e h t v o r , a u c h w e n n e i n F u n d n o c h s o v i e l v e r s p r e c h e n d a u s s i e h t " , b e t o n t G e s u n d h e i t s l a n d e s r a t H u b e r t M e s s n e r . S c h o n e i n e i n z e l n e r g i f t i g e r P i l z k a n n z u s c h w e r e n g e s u n d h e i t l i c h e n F o l g e n f ü h r e n , h e i ß t e s v o m G e s u n d h e i t s r e s s o r t . E i n w i c h t i g e r A n l a u f p u n k t s i n d d i e m y k o l o g i s c h e n K o n t r o l l s t e l l e n d e s D i e n s t e s f ü r H y g i e n e d e r L e b e n s m i t t e l u n d E r n ä h r u n g ( S I A N ) d e s S ü d t i r o l e r S a n i t ä t s b e t r i e b s . I n a l l e n v i e r G e s u n d h e i t s b e z i r k e n b i e t e n F a c h l e u t e k o s t e n l o s e B e r a t u n g e n z u r B e s t i m m u n g v o n P i l z e n a n . W e r u n s i c h e r i s t , k a n n s e i n e g e s a m m e l t e n P i l z e d o r t ü b e r p r ü f e n l a s s e n . I n f o r m a t i o n e n z u S t a n d o r t e n u n d Ö f f n u n g s z e i t e n g i b t e s a u f d e r I n t e r n e t s e i t e d e s S ü d t i r o l e r S a n i t ä t s b e t r i e b s u n t e r h t t p s : / / w w w . s a b e s . i t / d e / p i l z e - m i t - v o r s i c h t - g e n i e s s e n . A u c h e s s b a r e P i l z e v e r d i e n e n A u f m e r k s a m k e i t . V i e l e A r t e n m ü s s e n v o r d e m V e r z e h r a u s r e i c h e n d g e g a r t w e r d e n , s o d i e F a c h l e u t e i m S a n i t ä t s b e t r i e b . E r s t d u r c h e i n e G a r z e i t v o n m i n d e s t e n s 2 0 b i s 3 0 M i n u t e n w e r d e n h i t z e e m p f i n d l i c h e G i f t s t o f f e z e r s t ö r t . G l e i c h z e i t i g g i l t : N i c h t a l l e G i f t s t o f f e v e r l i e r e n b e i m K o c h e n i h r e W i r k u n g . P i l z e s i n d z u d e m s c h w e r v e r d a u l i c h u n d l e i c h t v e r d e r b l i c h . S i e s o l l t e n m ö g l i c h s t k ü h l g e l a g e r t u n d i n n e r h a l b w e n i g e r T a g e v e r z e h r t w e r d e n . D i e F a c h l e u t e i m S a n i t ä t s b e t r i e b e m p f e h l e n , P i l z e n u r i n M a ß e n z u e s s e n . A u c h m e h r e r e P i l z m a h l z e i t e n a n a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n T a g e n k ö n n e n M a g e n - D a r m - B e s c h w e r d e n a u s l ö s e n . ( A N S A ) . Y G K - B U R