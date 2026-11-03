LONDRA - Regno Unito e Ue hanno raggiunto una bozza di accordo per eliminare i controlli post-Brexit sulle esportazioni agroalimentari, in vista del vertice bilaterale tra Londra e Bruxelles del 20 novembre. Lo riferisce la Bbc, secondo cui il testo di 200 pagine dell'intesa sanitaria e fitosanitaria (Sps) è stato trasmesso ai Paesi membri perché lo esaminino in una riunione in programma domani a Bruxelles. Sono circolate anche bozze riguardanti accordi sul mercato delle emissioni e sulla mobilità giovanile, oltre a una dichiarazione congiunta di 15 pagine per i leader del Regno e dell'Unione. L'intesa sul cibo rappresenta finora il capitolo più rilevante del 'reset' dei rapporti con l'Ue avviato da Londra e accelerato dal premier laburista Andy Burnham, in quanto punta a rimuovere i controlli e la burocrazia che hanno colpito gli esportatori dopo l'uscita britannica dal mercato unico. Per le merci in entrata e in uscita dall'Unione dovrebbero sparire i certificati sanitari per l'export da 200 sterline, quelli fitosanitari da 25 sterline, i costi delle ispezioni veterinarie, le certificazioni biologiche, parte delle tasse portuali e le spese di campionamento. Londra potrà inoltre tornare a esportare nell'Ue salsicce fresche, hamburger, molluschi pescati nelle proprie acque e patate da semina.