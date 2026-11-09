LODI - Nell'ambito di costanti monitoraggi nel Lodigiano, nella zona di Pieve Fissiraga, è stato ritrovato un fagiano morto risultato positivo a un ceppo di influenza aviaria. Non si tratta di un focolaio ma di un caso isolato, al momento. A seguito del rinvenimento, le autorità sanitarie hanno predisposto anche una campagna di vaccinazione all'interno della grande fiera agricola di Codogno che si terrà la prossima settimana. L'attenzione resta alta nell'ambito delle misure preventive che Regione Lombardia ha introdotto, a riguardo, dallo scorso 3 novembre. Il normale vaccino contro l'influenza umana che verrà proposto a Codogno non protegge direttamente contro il virus dell'influenza aviaria ma viene raccomandato soprattutto a chi lavora a stretto contatto con gli animali, in modo da evitare co-infezioni tra il virus umano e quello aviario, che potrebbero anche arrivare a facilitare la ricombinazione genetica dei virus.