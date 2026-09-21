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Beleche 242.000 studenc, da la scola primèra a la scola secondèra de secont livel, la setemèna passèda i à scomenzà l an de scola 2026/2027 te l’Euregio Tirol-Südtirol-Trentin e chest dèsc ence l met de cognoscer miec e più a fon l’Euregio. Defati l é n muie de proponetes didatiches che consent de cognoscer la storia che veit i teritories dessema, la cultura e la desvalivanza linguistica, e ence la coopeazion transfrontaliera atuèla di trei teritories. Tel ultim an de scola, l’Euregio là tout ite zirca 3.100 anter scolées e studenc con chesta ativitèdes.
"La colaborazion deleite da l’Euregio la raprejenta n'ocajion straordenèra per nesc studenc, col ge permeter dr viver concretamenter la dimenscion europeèna de smaorèr e fèr più rich so percors formatif très l confront co la realtèdes linguistiches e culturèles di teritories vejins", l fèsc a saer l assessor a l'istruzion, cultura, per i joegn e la valiva oportunitèdes de la Provinzia autonoma de Trent Francesca Gerosa.
La proponetes didatiches e formatives
Do aer fat na revijion, vegn endò metù a jir l concors "Euregio fèsc scola": la classes de duc trei i teritories les pel tor pèrt, spartides fora per trei sezions de età, très la neva piataforma didatica online scola.euregio.info .
La scoles del Trentin les pel se candidèr al program "L’ Euregio la scontra la scoles ". Très quiz e ativitèdes e ledies, da la quarta classes de la populères a la quinta classes de la scoles autes les podarà descorir l’Euregio te sia aula scolastica o diretamenter te la senta de l’Euregio a Cèsa Moggoli a Trent La candidatures les pel vegnir manèdes ite dai 14 de setember ai 15 de otober, o enscin a canche sarà posća la leta. La scontrèdes les vegnarà fates semper de jebia.
Se la scoles de amàncol doi teritories de l’Euregio les porta inant na fradaa, enscin ai 30 de november les pel manèr ite la domana per l recognosciment “Gemellaggio scolastico Euregio” Via per l an de scola 2025/2026 l numer de la fradaes l é jit su da 7 a 17, per n total de 35 scoles che à tout pèrt. Via per dut l an la classes de duc trei i teritories lles pel jir a vijitèr la mostra interativa de l’Euregio aló dal Infopoint de Disproch con vijites vidèdes e viajes ideèi tel temp. Apede la tematiches jà en esser – anter chestes l bolatin de la levines, l Tour of the Alps, i giacées, le minieres, la religion e la Olimpiades – l vegnarà jontà ite, ai 12 de otober, la sezion dedichèda ai raions dai ruves.
L’Euregio la ge racomana a duc i studenc de familiarisèr co la istituzions de l’Union Europeèna te sie percors scolastich, per chest la raprejentanza de l’Euregio Tirol-Südtirol-Trentino la sporc so didament e consulenza per ogne domana che revèrda na vijita a Bruxelles. Amò apede, la met a jir vijites vidèdes per la scoles, olache i studenc i pel se fèr n’idea del lurier che vegn dejout da la raprejentanza de l’Euregio a livel european.
Vèlch scola la é n muie leèda a l’Euregio: unesc scoles del Tirol, del Südtirol e del Trentin les à metù en esser la “Rei Euregio de la scoles de agraria e economìa domestica”, enveze la Scola tecnica auta Marie Curie (FOS de Maran), con so titol “EUregio”, la porta inant la coscienza de cognoscer la medema reijes de chisc teritories, l’educazion zivica, l multilinguism e la cooperazion.