( A N S A ) - B O Z E N , 1 7 A U G - W i e j e d e s J a h r i m A u g u s t h a t d i e L a n d t a g s a b g e o r d n e t e d e r G r ü n e n , B r i g i t t e F o p p a , g e m e i n s a m m i t R e c h t s a n w a l t F a b i o V a l c a n o v e r d a s B o z n e r G e f ä n g n i s b e s u c h t . D i e G r ü n e F r a k t i o n f o r d e r t e r n e u t e i n e S t ä r k u n g d e r R o l l e d e r A u t o n o m i e b e i m T h e m a G e f ä n g n i s B o z e n . D e r z e i t u n t e r s t e h t e s d e r V e r w a l t u n g s b e h ö r d e m i t S i t z i n P a d u a , d i e a u c h f ü r d a s G e f ä n g n i s v o n T r i e n t s o w i e f ü r d i e E i n r i c h t u n g e n i n V e n e t i e n u n d i m F r i a u l J u l i s c h V e n e t i e n z u s t ä n d i g i s t . „ W i r s i n d j e t z t w i e d e r d r a u ß e n , a b e r e s g i b t M e n s c h e n , d i e i m G e f ä n g n i s d r i n b l e i b e n . E i n O r t , d e r d e n h e u t i g e n A n f o r d e r u n g e n n i c h t m e h r g e r e c h t w i r d " , b e r i c h t e t F o p p a . D i e V o l l z u g s a n s t a l t B o z e n h a t w e i t e r h i n m i t e i n e r s t a r k e n Ü b e r b e l e g u n g z u k ä m p f e n , h e i ß t e s i n d e r A u s s e n d u n g d e r G r ü n e n . „ E i n f u n k t i o n i e r e n d e s G e f ä n g n i s i s t e i n S i c h e r h e i t s f a k t o r f ü r d i e g e s a m t e G e s e l l s c h a f t . W e n n w i r d i e R ü c k f a l l q u o t e s e n k e n w o l l e n , m ü s s e n w i r i n d i e H a f t b e d i n g u n g e n u n d v o r a l l e m i n M ö g l i c h k e i t e n f ü r A u s b i l d u n g , A r b e i t u n d W i e d e r e i n g l i e d e r u n g i n v e s t i e r e n . W i r k ö n n e n n i c h t d a v o n a u s g e h e n , d a s s d a s G e f ä n g n i s e i n e v o n d e r ü b r i g e n G e s e l l s c h a f t g e t r e n n t e W e l t i s t " , b e t o n t F o p p a . R e c h t s a n w a l t V a l c a n o v e r e r i n n e r t d a r a n , d a s s d e r A n t r a g z u r E i n r i c h t u n g d e r r e g i o n a l e n G e f ä n g n i s g b e h ö r d e b e r e i t s v o r a c h t J a h r e n i m R e g i o n a l r a t v e r a b s c h i e d e t w u r d e . E i n e r e g i o n a l e G e f ä n g n i s b e h ö r d e k ö n n t e z e n t r a l e Z u s t ä n d i g k e i t e n i n s t r a t e g i s c h e n B e r e i c h e n ü b e r n e h m e n , e t w a b e i m B a u u n d b e i d e r I n f r a s t r u k t u r v o n J u s t i z v o l l z u g s a n s t a l t e n , b e i d e r O r g a n i s a t i o n d e r A r b e i t i n n e r h a l b u n d a u ß e r h a l b d e r E i n r i c h t u n g e n , b e i d e r M e d i a t i o n s o w i e b e i d e r K o o r d i n a t i o n m i t d e n D i e n s t e n v o r O r t . „ W i r e r w a r t e n , d a s s n a c h a c h t J a h r e n d e s W a r t e n s e n d l i c h e i n k o n k r e t e r S c h r i t t n a c h v o r n e g e m a c h t w e r d e n k a n n . J e t z t i s t d e r Z e i t p u n k t g e k o m m e n , d a s V e r s p r e c h e n e i n z u h a l t e n u n d ü b e r u n s e r e n A n t r a g a b z u s t i m m e n " , s c h l i e ß t F o p p a . ( A N S A ) . Y G K - B U R