( A N S A ) - B O Z E N , 1 8 A U G - Z w e i M ä n n e r h a b e n v e r s u c h t , e i n e n B a n k o m a t e n d u r c h d i e M a n i p u l a t i o n d e r A u s z a h l u n g s s o f t w a r e l e e r z u r ä u m e n . S i e w u r d e n j e d o c h v o n d e n C a r a b i n i e r i a u f f r i s c h e r T a t e r t a p p t u n d f e s t g e n o m m e n . B e i d e n F e s t g e n o m m e n e n h a n d e l t e s s i c h u m z w e i m o l d a w i s c h e S t a a t s b ü r g e r m i t W o h n s i t z i n d e r P r o v i n z P a d u a . I h n e n w e r d e n v e r s u c h t e r s c h w e r e r D i e b s t a h l s o w i e u n b e f u g t e s E i n d r i n g e n i n e i n C o m p u t e r s y s t e m z u m N a c h t e i l e i n e s B a n k o m a t e n e i n e r R a i f f e i s e n k a s s e i n S t . M a g d a l e n a i n V i l l n ö ß v o r g e w o r f e n . D i e E r m i t t l e r d e s E r m i t t l u n g s d i e n s t e s d e s P r o v i n z k o m m a n d o s d e r C a r a b i n i e r i i n B o z e n s c h l u g e n i n d e r N a c h t a u f d e n 1 4 . A u g u s t z u . V o r a u s g e g a n g e n w a r e n u m f a n g r e i c h e E r m i t t l u n g e n , n a c h d e m e s i n S ü d t i r o l b e r e i t s d r e i ä h n l i c h e V e r s u c h e g e g e b e n h a t t e . D u r c h d i e A u s w e r t u n g d e r K o n t r o l l d a t e n d e r C a r a b i n i e r i - S t a t i o n e n g e l a n g e s d e n E r m i t t l e r n , e i n v e r d ä c h t i g e s F a h r z e u g z u i d e n t i f i z i e r e n u n d z u v e r f o l g e n . D i e b e i d e n M ä n n e r w u r d e n v o n d e r P r o v i n z P a d u a b i s n a c h S ü d t i r o l o b s e r v i e r t u n d s c h l i e ß l i c h ü b e r r a s c h t , a l s s i e e l e k t r o n i s c h e G e r ä t e a n e i n e m B a n k o m a t e n a n b r a c h t e n , u m s o g e n a n n t e s „ J a c k p o t t i n g " d u r c h z u f ü h r e n . D a b e i h a n d e l t e s s i c h u m e i n e M e t h o d e , m i t d e r d a s C o m p u t e r s y s t e m e i n e s B a n k o m a t e n m a n i p u l i e r t w i r d , s o d a s s d i e s e r d a s i m A u t o m a t e n b e f i n d l i c h e B a r g e l d a u s g i b t . D i e C a r a b i n i e r i , u n t e r s t ü t z t v o n E i n s a t z k r ä f t e n d e r K o m p a n i e n B r i x e n u n d B r u n e c k s o w i e e i n e r D i e n s t h u n d e s t a f f e l a u s L e i f e r s , g r i f f e n u n m i t t e l b a r n a c h d e r T a t e i n . D a b e i w u r d e u m f a n g r e i c h e s C o m p u t e r - u n d E l e k t r o n i k m a t e r i a l s i c h e r g e s t e l l t . A u f A n o r d n u n g d e r J u s t i z b e h ö r d e w u r d e n d i e b e i d e n F e s t g e n o m m e n e n i n d a s G e f ä n g n i s v o n B o z e n e i n g e l i e f e r t . D i e E r m i t t l u n g e n d a u e r n a n , u m z u k l ä r e n , o b s i e a u c h f ü r d i e b e r e i t s z u v o r v e r ü b t e n T a t e n i n S ü d t i r o l v e r a n t w o r t l i c h s i n d . ( A N S A ) . Y S U - B U R