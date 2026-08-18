(ANSA) - BOZEN, 18 AUG - Zwei Männer haben versucht, einen Bankomaten durch die Manipulation der Auszahlungssoftware leerzuräumen. Sie wurden jedoch von den Carabinieri auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei moldawische Staatsbürger mit Wohnsitz in der Provinz Padua. Ihnen werden versuchter schwerer Diebstahl sowie unbefugtes Eindringen in ein Computersystem zum Nachteil eines Bankomaten einer Raiffeisenkasse in St. Magdalena in Villnöß vorgeworfen. Die Ermittler des Ermittlungsdienstes des Provinzkommandos der Carabinieri in Bozen schlugen in der Nacht auf den 14. August zu. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen, nachdem es in Südtirol bereits drei ähnliche Versuche gegeben hatte. Durch die Auswertung der Kontrolldaten der Carabinieri-Stationen gelang es den Ermittlern, ein verdächtiges Fahrzeug zu identifizieren und zu verfolgen. Die beiden Männer wurden von der Provinz Padua bis nach Südtirol observiert und schließlich überrascht, als sie elektronische Geräte an einem Bankomaten anbrachten, um sogenanntes „Jackpotting" durchzuführen. Dabei handelt es sich um eine Methode, mit der das Computersystem eines Bankomaten manipuliert wird, sodass dieser das im Automaten befindliche Bargeld ausgibt. Die Carabinieri, unterstützt von Einsatzkräften der Kompanien Brixen und Bruneck sowie einer Diensthundestaffel aus Leifers, griffen unmittelbar nach der Tat ein. Dabei wurde umfangreiches Computer- und Elektronikmaterial sichergestellt. Auf Anordnung der Justizbehörde wurden die beiden Festgenommenen in das Gefängnis von Bozen eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an, um zu klären, ob sie auch für die bereits zuvor verübten Taten in Südtirol verantwortlich sind. (ANSA). YSU-BUR
Cyberangriff auf Bankomat, zwei Festnahmen in Villnöß Wurden nach langen Ermittlungen auf frischer Tat ertappt
18 agosto 2026 • 07:42