ROMA - "In merito all'annunciata interrogazione dell'onorevole Bonelli sull'esercitazione Nato Steadfast Noon, sono, come sempre, assolutamente disponibile a riferire in Parlamento e a fornire tutti i chiarimenti necessari". Si tratta di "un'esercitazione addestrativa annuale, programmata da tempo, che si svolge a rotazione nei Paesi dell'Alleanza Atlantica e che l'Italia ha già ospitato sei volte: nel 2010 con il Governo Berlusconi, nel 2013 con il Governo Letta, nel 2014 con il Governo Renzi, nel 2018 con il Governo Conte I, nel 2021 con il Governo Draghi e nel 2023 con il Governo Meloni. Parliamo, quindi, di un'attività di routine consolidata, svolta nel corso degli anni sotto governi di diverso orientamento politico, che rientra nella normale programmazione Nato e non è legata alle crisi internazionali del momento". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "È importante chiarire, inoltre - sottolinea il ministro - che l'esercitazione non prevede l'impiego di armamento reale. Le attività sono finalizzate a verificare procedure, coordinamento e standard di sicurezza tra le forze alleate. Sono pronto a rispondere in Parlamento a ogni domanda e a fornire tutti i chiarimenti necessari. Quando si parla di sicurezza nazionale e degli impegni dell'Italia nella Nato - conclude - servono serietà, trasparenza e rispetto dei fatti, non polemiche strumentali".