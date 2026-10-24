ROMA - "I miei complimenti al collega Piantedosi e alla polizia di Stato per aver individuato l'ideatore del movimento 17 ottobre. Non un emarginato ma una persona molto introdotta e che aveva avuto molte più occasioni di lavoro e collaborazioni di gran parte dei suoi coetanei. Da quotidiani ad enti pubblici, ha frequentato il gotha dell'intelleghentia italiana. E si sono visti i risultati". Così su X il ministro della Difesa Guido Crosetto.