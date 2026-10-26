BRUXELLES - "Il popolo brasiliano si è espresso. Congratulazioni per la sua rielezione, presidente Lula! L'Unione europea e il Brasile sono partner solidi. Ieri sera ho parlato al telefono con il presidente Lula per congratularmi con lui per la sua rielezione. Continueremo a lavorare insieme per rafforzare i nostri legami, affrontare le sfide globali e costruire un mondo più pacifico e prospero." Lo scrive su X il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.