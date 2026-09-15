BOZEN - In der Vormittagssession der Sitzung des Corona-Untersuchungsausschusses fand im Landtag hat eine Anhörung zum Thema „Schule" statt. Dabei kamen die ehemalige Vorsitzende des Südtiroler Verbands der Lehrpersonen und pädagogischen Fachkräfte KSL, Sonia Klotz Spornberger, der Vorsitzende des Arbeitskreises Südtiroler Mittel-, Ober- und Berufsschullehrer/innen ASM, Christoph Buratti, die Vertreterin der Gewerkschaft Bildung und Wissenschaft (GBW), Gudrun Karnutsch, die Direktorin des deutschsprachigen Kindergartensprengels Meran, Renate Kollmann, und die ehemalige Vizedirektorin der Landesberufsschule „Emma Hellenstainer" in Brixen, Elisabeth Stürz, zu Wort. Man habe erfahren, wie sich der Alltag in der Schule verändert hat, etwa im Hinblick auf den plötzlichen Digitalisierungs-Sprung, der von einem Tag auf den anderen gemacht werden musste, berichtet Foppa. Insgesamt sei der Unterricht sehr schwierig gewesen. „Es wurde gesagt, dass man den Anforderungen kaum gerecht werden konnte", so Foppa. „Sehr stark wurde auf das Thema Bildungsgerechtigkeit hingewiesen - das war, glaube ich, eine der wichtigsten Erkenntnisse des Vormittags: Die Bildungsgerechtigkeit ist immer ein Thema, doch in Krisenzeiten und in Zeiten der Pandemie tritt dies nochmals stärker hervor. Und der Ruf nach ausreichend Ressourcen, der heute aus der Schulwelt gedrungen ist, der war sehr laut", so Foppa. Angesprochen worden seien schließlich auch sehr praktische Aspekte, wie die Nasenflügeltests oder die Masken. "Es wurde uns berichtet, dass Nasenflügeltests von den Schülern selbst unter Anleitung von Freiwilligen vorgenommen wurden. Diese wurden uns als weniger problematisch dargestellt, die Masken hingegen waren eine große Belastung", so Foppa. Foppa: „Es wurde sehr deutlich gesagt, dass wir Lernende sind und dass man das bleiben muss, dass es um Wertschätzung und Gesprächskultur geht, dass man die Erinnerung an die Pandemie hochhalten muss, um in einer nächsten Krise nicht die gleichen Fehler zu machen. Eine Aussage einer Schulführungskraft kann das vielleicht zusammenfassen: Die Würde des Menschen ist unantastbar - auch in der Krise."