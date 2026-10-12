WASHINGTON - Una donna di 39 anni è morta in Pennsylvania per il morbillo, portando a sei il numero delle vittime nell'ambito di un'epidemia di vaste proporzioni nello Stato. Lo riporta il Washington Post. Secondo le autorità sanitarie, la donna soffriva di diverse patologie pregresse e aveva già contratto il morbillo in passato. Al momento negli Stati Uniti c'è il numero più alto di casi di morbillo dal 1991: solo in Pennsylvania se ne contano 1.136 casi, mentre sono circa 4.000 in tutto il Paese. Tutte le vittime registrate fino a oggi non erano state vaccinate.